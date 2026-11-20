Los inscriptos en Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento deberán completar tres capacitaciones antes del 30 de noviembre. Quienes no cumplan podrían quedar fuera del proceso de financiamiento y perder la posibilidad de acceder a la beca mensual de $250.000. También hay plazo hasta el 22 de noviembre para modificar datos de los proyectos.

Los emprendedores inscriptos en los programas provinciales Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento tienen tiempo hasta el lunes 30 de noviembre para completar las tres capacitaciones obligatorias y los formularios correspondientes. Quienes no cumplan con este requisito no podrán avanzar en la formulación de sus proyectos ni acceder a los beneficios económicos previstos.

La advertencia fue realizada este miércoles por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable durante una conferencia de prensa. La subdirectora de Capacitación y Desarrollo de Cultura Emprendedora, María Antonieta Gil Vergés, explicó que cada instancia de formación debe completarse para habilitar la siguiente etapa del proceso.

Las dos primeras clases ya están disponibles en la plataforma digital, mientras que la tercera se incorporará este sábado 21 de noviembre. Esta última estará dedicada a la investigación de mercado, con contenidos vinculados a la identificación de clientes, sus necesidades y la segmentación.

En total, el programa contempla nueve capacitaciones. Para completar la instancia de noviembre, los participantes deberán mirar los videos, leer las cartillas y responder las preguntas y formularios correspondientes a las tres clases.

Gil Vergés fue contundente al explicar las consecuencias de no cumplir con los requisitos: el sistema no permitirá continuar con la formulación del proyecto. Consultada sobre si eso significa quedar afuera del programa, respondió: «Y sí, de alguna manera sí».

El subdirector de Formulación de Proyectos de Inversión y Planificación Estratégica, Celso Simone Salazar, también remarcó que las capacitaciones deben realizarse mes a mes y que no se podrá dejar toda la elaboración del plan de inversión para el final.

«Los emprendedores deben ir cumpliendo mes a mes. No es como por ahí otras ediciones, que la gente llegaba al último y en una semana completaba el plan de inversión», explicó.

La continuidad también condiciona el acceso a la beca

El cumplimiento de las capacitaciones está directamente relacionado con los beneficios económicos. En Mi Primer Emprendimiento, quienes no completen las instancias obligatorias tampoco podrán acceder a la beca mensual de $250.000.

El beneficio está destinado a las duplas en las que al menos uno de sus integrantes no tenga ingresos formales. Contempla ocho pagos mensuales por proyecto, desde diciembre de 2026.

Según precisiones oficiales difundidas anteriormente, el dinero se acreditará mediante la plataforma Sanluiseña y podrá utilizarse en comercios adheridos de la provincia.

En cuanto al financiamiento, Mi Primer Emprendimiento contempla créditos de hasta $3 millones, mientras que Mi Próximo Paso ofrece préstamos de hasta $8 millones. Los montos estarán sujetos a la evaluación y aprobación de cada iniciativa.

Mentores asignados y modificaciones hasta el 22 de noviembre

Durante la conferencia también se informó que los emprendedores ya cuentan con mentores asignados, quienes pueden consultarse a través del sistema de inscripción.

Estos asistentes técnicos tienen la función de acompañar a los participantes durante las capacitaciones, resolver dudas y colaborar en la elaboración de los planes de negocios y de inversión. También continuarán con el seguimiento de los proyectos después del eventual otorgamiento del financiamiento.

Según explicó Simone Salazar, la distribución de los mentores depende de la cantidad de emprendimientos registrados en cada localidad. En San Luis y Villa Mercedes existe una mayor concentración de proyectos, mientras que en las localidades del interior el acompañamiento es más personalizado.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno provincial, cada mentor puede tener asignados entre 80 y 100 proyectos.

Además, los asistentes técnicos pueden ayudar a realizar modificaciones en los formularios, como cambios de socios, datos de contacto, documentación y ubicación del emprendimiento. El plazo para efectuar esas correcciones vence el domingo 22 de noviembre.

Sin precisiones sobre el presupuesto ni la cantidad de beneficiarios

Ante las consultas de La Gaceta Digital, los funcionarios no pudieron precisar cuántos emprendedores accederán finalmente a los créditos ni cuál es el presupuesto total destinado a financiar ambos programas.

Simone Salazar sostuvo que todavía no cuentan con cifras definitivas y que la información se conocerá en diciembre, cuando avance la formulación de los proyectos y se completen las capacitaciones correspondientes.

Tampoco confirmó la cifra de 70.000 inscriptos mencionada durante la conferencia. Explicó que el número definitivo todavía no está disponible porque continúa abierto el período para resolver inconvenientes de inscripción y realizar modificaciones.

Los participantes que necesiten asistencia pueden comunicarse con sus mentores o utilizar los canales de atención del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable: teléfono 2664-452000, interno 3197; correo electrónico desarrolloproductivo@sanluis.gov.ar y el canal de WhatsApp del programa.