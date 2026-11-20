Dylan Gatica tenía 20 años y era conocido por su participación en el fútbol local. Murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión que habría comenzado por una deuda por el arreglo de una motocicleta. El presunto agresor, de 22 años, se entregó a la Policía y permanece detenido.

La muerte de Dylan Gatica, un joven futbolista de 20 años, conmocionó a San Francisco del Monte de Oro. El crimen ocurrió el martes 17 de noviembre por la tarde, en el barrio 9 Viviendas, donde recibió una puñalada en el pecho durante una discusión que habría comenzado por una deuda relacionada con la reparación de una motocicleta. Por el hecho fue detenido un joven de 22 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Gatica llegó hasta el domicilio de César Rodríguez acompañado por un primo para reclamarle el pago de un arreglo mecánico. En medio del encuentro se produjo una discusión que terminó con el ataque con un arma blanca.

El joven fue asistido por una ambulancia y trasladado al hospital de la localidad, donde falleció como consecuencia de la gravedad de la herida.

Tras reunir testimonios, los investigadores identificaron al presunto agresor y lo buscaron en la vivienda de su madre, ubicada en las inmediaciones del lugar del hecho. Rodríguez se entregó voluntariamente y quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, bajo las directivas del fiscal adjunto de la Fiscalía de Instrucción N.º 1, Juan Pablo Díaz Estopiñán. También intervino personal de la División Criminalística, que realizó las tareas correspondientes en la escena para reunir pruebas y reconstruir lo sucedido.

El dolor en el fútbol local

La muerte de Dylan generó numerosas muestras de dolor en la comunidad y, especialmente, en el ambiente deportivo del norte puntano.

El joven había integrado los planteles del Club Social y Deportivo Colocasi y del Club Atlético Rincón. Ambas instituciones expresaron sus condolencias a familiares y amigos a través de las redes sociales.

Mientras avanza la investigación judicial, la localidad permanece conmocionada por el asesinato de un joven de apenas 20 años, cuya muerte tuvo un fuerte impacto entre vecinos, compañeros y allegados.