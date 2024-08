El regreso del Muñeco: Marcelo Gallardo vuelve a River Plate para un nuevo capítulo glorioso

Por Alejo Pombo

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de River Plate, marcando su regreso al club de Núñez tras la salida de Martín Demichelis.

Gallardo, que dirigió al equipo entre 2014 y 2022, expresó su alegría por volver al club que considera su casa: «Estoy en el lugar al que pertenezco».

Durante su primera etapa al frente del equipo, Gallardo logró un total de 14 títulos, incluyendo siete campeonatos locales y siete internacionales, consolidándose como el técnico más exitoso en la historia del club. Al respecto, comentó: «Siento mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui».

Gallardo subrayó la importancia de recuperar el espíritu de lucha y la motivación que han caracterizado al club: «Lo primero que tenemos que hacer, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu, las ganas de seguir construyendo». Además, agradeció a todos los presentes, haciendo una mención especial a su padre, Máximo Gallardo, quien enfrenta problemas de salud: «Quiero agradecer, en especial, a mi viejo que no está acá. Pero lo tengo en mi corazón».

El nuevo desafío para Gallardo y su equipo es enfrentar a Talleres el próximo miércoles 14 de agosto por la Copa Libertadores. Al respecto, el técnico señaló: «Nosotros tenemos que pensar en el adelante, en cómo construimos el mejor equipo posible para enfrentar todos esos compromisos que tenemos».

En cuanto a los refuerzos, Gallardo confirmó la llegada de Germán Pezzella y adelantó que Maxi Meza está próximo a unirse al plantel: «Lo de Germán Pezzella es verdad, ya está hecho, está avanzado. Lo de Maxi Meza está avanzado, tendrá la oportunidad de llegar en estos días y sumarse».

Gallardo también se refirió a la relación con los hinchas de River, destacando el vínculo especial que lo une con ellos: «Es un privilegio enorme estar en el corazón de cada uno de ellos. Siempre me demostraron mucho amor y respeto. Trataré de retribuirles eso a través del equipo».

Por último, el presidente de River, Jorge Brito, calificó el regreso de Gallardo como «un día histórico para el mundo River», y agradeció al técnico por aceptar «este gran desafío».