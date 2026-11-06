San Luis licita obras de fibra óptica para 23 escuelas rurales

La Provincia destinará $1.158 millones para extender la red de fibra óptica a 23 establecimientos educativos rurales. Las empresas podrán presentar sus ofertas en el proceso licitatorio y, una vez adjudicados los trabajos, tendrán 90 días para completar la obra.

El Gobierno de San Luis lanzó una licitación para extender la red de fibra óptica a 23 escuelas rurales de la provincia. El gobernador Claudio Poggi firmó el llamado este miércoles 4 de noviembre, junto al ministro de Educación, Guillermo Araujo, y al presidente de la Agencia de Ciencia y Tecnología, Pablo Guerreiro. La obra tiene un presupuesto de $1.158 millones y un plazo de ejecución de 90 días desde su adjudicación.

El proyecto apunta a mejorar la calidad y estabilidad del servicio de internet en establecimientos educativos de distintos circuitos rurales. Actualmente, las escuelas alcanzadas cuentan con conectividad mediante sistemas inalámbricos, como Wi-Fi y radioenlaces.

Con la incorporación de fibra óptica, la Provincia busca fortalecer la infraestructura tecnológica y facilitar el acceso a herramientas digitales, plataformas educativas y contenidos pedagógicos.

Cómo se realizará la obra

A partir del llamado a licitación, las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas técnicas y económicas para ejecutar los trabajos.

Según explicó el ministro Araujo, el plazo de 90 días comenzará a correr una vez adjudicada la obra. El funcionario señaló que la nueva infraestructura permitirá mejorar la estabilidad de las conexiones y las condiciones de trabajo de docentes y estudiantes.

El anuncio se realizó en coincidencia con el Día del Maestro Rural Sanluiseño. Araujo destacó la importancia de la iniciativa para las comunidades educativas ubicadas en parajes y zonas alejadas de los principales centros urbanos.

La inversión busca reducir las dificultades de conectividad en el ámbito rural y ampliar las posibilidades de acceso a recursos tecnológicos dentro de las escuelas.