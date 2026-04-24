Amenazas en escuelas de San Luis: secuestraron un rifle de aire comprimido a una alumna

Una alumna de 18 años fue investigada tras publicar una amenaza en WhatsApp. La Policía allanó su casa y secuestró un rifle de aire comprimido.

En medio de la seguidilla de amenazas en escuelas, una alumna de 18 años del Centro Educativo N° 3 “Eva Perón”, en la ciudad de San Luis, quedó bajo investigación tras publicar un mensaje intimidatorio en su estado de WhatsApp.

La joven había compartido una imagen en la que se la veía con un arma larga y la frase: “los lleno a tiros a todos juntos, ya fue”, lo que encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa.

A partir de la denuncia realizada por el regente del establecimiento, Jorge Alejandro Quiroz Miranda, se activó el protocolo “Guiarse” del Ministerio de Educación y se dio intervención a la Policía.

Este jueves, por orden de la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, y a pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de Linda Maluf, efectivos de la Comisaría N° 4 realizaron un allanamiento en la vivienda de la estudiante, ubicada en calle Franklin Lucero.

Durante el procedimiento, secuestraron un rifle de aire comprimido y un teléfono celular.

El hecho salió a la luz cuando una alumna mostró la publicación a una docente, quien realizó una captura y dio aviso a las autoridades del colegio. Ese mismo día, la joven que había publicado el contenido no asistió a clases y eliminó el estado minutos después.

Según relató el regente, la madre de la estudiante aseguró que desconocía la situación y que se trataba de “un chiste”. En la misma línea, la alumna sostuvo que la imagen había sido generada con inteligencia artificial, aunque luego se confirmó que la foto había sido tomada en su domicilio y que el arma pertenece a la familia.

Desde la institución educativa se dispuso la suspensión preventiva de la joven, a la espera de nuevas medidas por parte del Ministerio de Educación.

La fiscal Maluf explicó que la difusión del contenido permitió que personas del entorno aportaran datos clave para identificar a la autora de la publicación, lo que facilitó el avance de la investigación y la realización del allanamiento.

Una vez reunidas todas las pruebas, la Justicia evaluará si corresponde formular cargos. En paralelo, continúan otras investigaciones por hechos similares, muchos de ellos protagonizados por menores, por lo que intervienen también el fuero de Familia.