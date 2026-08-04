El PJ de San Luis rechazó la reforma de tierras

El Partido Justicialista de San Luis rechazó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Javier Milei y reclamó que Claudio Poggi se pronuncie en contra. La iniciativa, que modifica las reglas sobre tierras rurales, expropiaciones y desalojos, será tratada este jueves en el Senado tras varias postergaciones.

El Partido Justicialista de San Luis cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei y reclamó un pronunciamiento público del gobernador Claudio Poggi. La iniciativa será tratada este jueves 6 de agosto en el Senado, después de que el oficialismo postergara su debate por falta de consenso entre sus aliados.

A través de un comunicado, el PJ provincial sostuvo que la propuesta excede la discusión sobre el derecho de propiedad y cuestionó especialmente los cambios previstos para la Ley de Tierras Rurales, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

El Senado ya había acordado el 16 de julio pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para tratar el proyecto. La votación para postergar el debate obtuvo 62 votos a favor, tres en contra y una abstención.

La iniciativa oficial fue modificada durante su tratamiento en comisiones. El dictamen de mayoría incorporó cambios al texto original y quedó listo para ser llevado al recinto, aunque las restricciones para la compra de tierras por extranjeros se convirtieron en uno de los principales puntos de conflicto con los bloques provinciales.

Qué cuestiona el PJ

El peronismo puntano sostiene que la reforma flexibilizaría las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y trasladaría mayores facultades regulatorias a las provincias.

Según el comunicado, ese cambio podría generar un esquema fragmentado de regulación y aumentar el riesgo de concentración y extranjerización de tierras.

El PJ también planteó una preocupación específica por los recursos naturales y sostuvo que la modificación tendría especial impacto en San Luis debido a la importancia del agua para la provincia.

En ese sentido, el partido afirmó que unas 203.000 hectáreas rurales de San Luis, equivalentes al 2,68% de la superficie rural provincial, estarían actualmente en manos extranjeras. El dato forma parte del documento partidario y no fue corroborado en esta revisión con una fuente oficial independiente.

El comunicado también cuestiona los cambios propuestos para el régimen de expropiaciones. Según el PJ, las modificaciones podrían dificultar la adquisición de terrenos necesaria para obras de infraestructura pública.

Otro punto señalado es la modificación de las reglas vinculadas con los desalojos y la flexibilización de determinadas restricciones de la Ley de Manejo del Fuego.

El pedido a Poggi

El PJ provincial reclamó a Claudio Poggi que se pronuncie públicamente contra la iniciativa antes de la sesión del Senado.

“Quien ejerce la Gobernación durante el período 2023-2027 no puede permanecer en silencio”, sostuvo el documento, que cuestionó además la relación política del mandatario con el Gobierno nacional.

El planteo adquiere relevancia porque el proyecto tendrá que atravesar una votación en un Senado donde el oficialismo no consiguió hasta ahora garantizar los apoyos necesarios.

La falta de votos fue precisamente el motivo por el que La Libertad Avanza debió postergar por cuarta vez el tratamiento del proyecto en julio. En ese momento, los cuestionamientos de sectores aliados se concentraron especialmente en la reforma de la Ley de Tierras.

El reclamo a los senadores puntanos

El Partido Justicialista también pidió a los senadores nacionales por San Luis que rechacen el proyecto durante la sesión prevista para este jueves.

El comunicado mencionó especialmente a Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, mientras destacó que Fernando Salino ya manifestó su rechazo al firmar un dictamen de minoría.

La discusión llegará al recinto después de meses de negociaciones y múltiples modificaciones. Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y Federico Sturzenegger trabajaron junto con los aliados para intentar destrabar el proyecto y alcanzar los votos necesarios.

Para el PJ puntano, la votación no se limita a una modificación del régimen de propiedad privada, sino que involucra el futuro marco regulatorio sobre tierras rurales, recursos naturales y capacidad estatal de intervención.

La sesión del jueves definirá ahora si el oficialismo logra finalmente avanzar con una iniciativa que lleva varios meses de debate y que se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre La Libertad Avanza y sus aliados provinciales.