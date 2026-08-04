San Luis amplía el plan de viviendas a 44 municipios

Villa de Merlo, La Punta, El Volcán, Paso Grande y Batavia se incorporaron al programa de Autoconstrucción Asistida de Tenemos Futuro. Con estos convenios, ya son 44 los municipios adheridos y 646 las viviendas previstas. La Provincia entrega los materiales y los municipios colaboran con logística y mano de obra local.

El Gobierno de San Luis sumó a Villa de Merlo, La Punta, El Volcán, Paso Grande y Batavia al programa de Autoconstrucción Asistida del plan habitacional Tenemos Futuro. Con los nuevos convenios, ya son 44 los municipios adheridos y 646 las viviendas previstas bajo esta modalidad.

El acuerdo fue firmado este lunes por el gobernador Claudio Poggi y los intendentes de las cinco localidades, en una reunión en la Casa de Gobierno. La iniciativa contempla la entrega de materiales a los beneficiarios y la colaboración de los municipios con la logística y la mano de obra local.

El programa está diseñado para personas que fueron sorteadas y que, además, cumplan con los requisitos establecidos. La Provincia se encarga de proveer los materiales mediante un crédito, mientras que los municipios participan en la distribución y pueden aportar trabajadores para acompañar la construcción.

La modalidad contempla viviendas de 32 metros cuadrados, con un dormitorio, baño y cocina-comedor. La construcción está dividida en cuatro etapas y la entrega de los materiales avanza a medida que se certifica el progreso de cada tramo.

Según explicó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, más de 100 de los 646 beneficiarios sorteados ya completaron la documentación requerida y están en condiciones de comenzar a firmar los contratos de suministro de materiales.

El funcionario señaló que quienes no cumplan con las condiciones exigidas quedarán fuera del proceso y sus lugares volverán a sortearse hasta completar los cupos establecidos.

La normativa provincial establece que la Autoconstrucción Asistida consiste en el suministro de materiales para que el adjudicatario ejecute su vivienda con asistencia. Además, los convenios con los municipios buscan sumar recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles en cada localidad.

La implementación también avanza mediante la compra de materiales para nuevas etapas del programa. En junio, la Provincia aprobó la adquisición de insumos destinados a 400 módulos habitacionales de la segunda etapa de Autoconstrucción.

En el caso de Paso Grande, el intendente Rodrigo Barroso indicó que ya podrán comenzar cuatro viviendas mediante mano de obra local y que el municipio también tiene seis viviendas en ejecución dentro de Tenemos Futuro.

En Batavia, el intendente Diego Seguel informó que inicialmente se firmó el convenio para una vivienda, aunque el objetivo es avanzar hasta cuatro beneficiarios. Según explicó, cuatro personas ya trabajan en la documentación necesaria para acceder a los materiales.

La adhesión de los cinco municipios amplía el alcance territorial de una modalidad que el Gobierno provincial busca implementar en distintas localidades. En paralelo, existen otros proyectos de Tenemos Futuro en municipios como Merlo, La Punta y El Volcán, donde también se han previsto viviendas mediante diferentes esquemas de ejecución.