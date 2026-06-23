El PANE de invierno incluirá bolsones para escuelas y CDI

El Gobierno provincial pondrá en marcha una nueva edición de invierno del PANE para garantizar la asistencia alimentaria de estudiantes durante el receso escolar. La entrega incluirá bolsones con productos específicos y opciones adaptadas para celíacos.

El Gobierno provincial implementará una nueva edición de invierno del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), con el objetivo de garantizar el acompañamiento nutricional de los estudiantes durante el receso escolar de julio.

La iniciativa alcanzará a alumnos de todos los niveles y modalidades de establecimientos educativos públicos de gestión estatal, autogestionados, generativos y digitales. También incluirá a estudiantes de la modalidad Jóvenes y Adultos, Centros de Desarrollo Infantil y Centros de Día.

Cada estudiante recibirá un bolsón con once productos no perecederos, seleccionados para contribuir a una alimentación equilibrada durante el período sin clases. Además, las familias recibirán recetas elaboradas por nutricionistas del equipo del programa para facilitar el aprovechamiento de los alimentos.

Entre los productos destinados a estudiantes sin restricción alimentaria se incluyen arroz, puré de tomate, lentejas, aceite, atún, leche en polvo, bizcochuelo, azúcar, galletas dulces, mate cocido y mermelada.

En el caso de estudiantes con celiaquía, se entregarán bolsones adaptados con productos sin TACC como premezcla para pan y pizza, galletas de arroz, jardinera, té y otros alimentos aptos para personas intolerantes al gluten.

Por su parte, los Centros de Desarrollo Infantil recibirán una canasta específica con insumos como fideos, harina, fécula de maíz, leche en polvo y otros productos básicos destinados a garantizar la alimentación de los niños que asisten a estos espacios.

La distribución se realizará a través de cada institución educativa, que informará a las familias las fechas y horarios de retiro según el cronograma definido en cada comunidad.

Aunque el receso invernal se extenderá del 6 al 17 de julio, los bolsones serán entregados con antelación para asegurar la cobertura alimentaria durante todo el período de vacaciones escolares.