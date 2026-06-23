Demoraron a dos «trapitos» en plaza Pringles por pedir dinero

Dos hombres fueron demorados en el microcentro de San Luis tras ser acusados de exigir dinero de forma agresiva a transeúntes en la plaza Pringles. Intervino personal policial luego de la denuncia de una joven de 27 años.

Dos hombres de 26 y 39 años fueron demorados este lunes por la mañana en el microcentro de la ciudad de San Luis, luego de ser acusados de exigir dinero de manera agresiva a automovilistas y transeúntes en las inmediaciones de la plaza Pringles.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Infante del Comando Radioeléctrico durante un operativo de prevención en la zona céntrica.

De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad, una joven de 27 años alertó a la Policía sobre la situación y señaló que dos personas que se desempeñaban como lavacoches estaban solicitando dinero de forma intimidante a quienes circulaban por el lugar.

Con las características aportadas por la denunciante, los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar a los sospechosos. Según el reporte oficial, ambos habrían adoptado una actitud evasiva al advertir la presencia policial.

Finalmente, los dos hombres fueron identificados y demorados, y quedaron a disposición del personal de Judiciales de la Comisaría Seccional 1°, que continúa con las actuaciones correspondientes.