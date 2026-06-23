Milei y Ravier compartirán su primera actividad pública

Javier Milei presentará al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en un acto de la Fundación Faro junto a referentes del pensamiento liberal internacional. El evento se realizará este martes sin acceso a la prensa y marcará el debut público del funcionario.

El presidente Javier Milei participará esta semana de un acto en la Fundación Faro, donde presentará en sociedad al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en su primera actividad pública conjunta desde su designación.

El evento está previsto para este martes a las 19.30 y se realizará sin acceso a la prensa, aunque será transmitido vía YouTube. La jornada reunirá a referentes del pensamiento liberal y contará con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del referente del liberalismo Milton Friedman.

También formarán parte del encuentro el economista Alberto Benegas Lynch, el intelectual Agustín Laje y el profesor Martín Krause, en un panel que buscará abordar las bases del programa económico del Gobierno.

Desde la organización destacaron que la convocatoria “reúne a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo” y que se plantea como un espacio de debate sobre las ideas que respaldan el rumbo de la administración nacional.

La presencia de Ravier cobra especial relevancia tras su reciente asunción como vocero presidencial, rol desde el cual tendrá la tarea de reordenar la estrategia comunicacional del Gobierno en una etapa marcada por tensiones políticas y cuestionamientos internos al jefe de Gabinete.

El encuentro se dará en paralelo a una reconfiguración del esquema de comunicación oficial, en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar su narrativa pública de cara a los próximos meses.

La actividad, además, se realizará un día antes de la nueva gira internacional de Milei, que partirá el 24 de junio hacia Madrid, donde permanecerá hasta el 27. Durante su visita, el mandatario mantendrá reuniones con empresarios y brindará una conferencia en la Universidad CEU San Pablo, con la posibilidad de recibir una distinción académica.