Crecen las críticas al Concejo Deliberante de San Luis por homenajes y falta de debate

El Concejo Deliberante de San Luis aprobó solo una ordenanza en 14 sesiones ordinarias durante 2026. La oposición denunció parálisis legislativa, exceso de homenajes y falta de debate sobre los problemas de la ciudad.

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó una sola ordenanza en lo que va de 2026, tras más de tres meses de actividad legislativa y 14 sesiones ordinarias. La única norma sancionada fue la actualización de la tarifa de taxis, mientras que el grueso de las iniciativas tratadas correspondió a declaraciones de interés, homenajes y beneplácitos.

Según el relevamiento legislativo, el cuerpo deliberativo aprobó más de 30 proyectos vinculados a reconocimientos institucionales y culturales. Algunos de esos homenajes incluyeron presentaciones artísticas dentro del propio edificio legislativo durante las jornadas de sesión.

Entre ellas se destacaron las actuaciones de Los Hermanos Lucero dentro del recinto y la presentación de Luis Soloa en el patio del Concejo, en el marco de un reconocimiento por sus 60 años de trayectoria.

La situación generó fuertes críticas desde la oposición, que cuestionó la falta de tratamiento de proyectos vinculados a problemáticas de la ciudad y denunció una paralización del trabajo en comisiones.

“El Concejo se convirtió en el Concejo de los homenajes y las declaraciones de interés”, cuestionó el concejal peronista Andrés Russo, quien aseguró que existen más de 200 expedientes pendientes entre proyectos de ordenanza y pedidos de informe.

“La verdad que es funesto venir a trabajar y encontrarnos solamente con declaraciones de interés. Tenemos muchísimos proyectos presentados y las comisiones tampoco trabajan”, sostuvo el edil opositor.

Russo responsabilizó directamente al oficialismo por el funcionamiento legislativo, al remarcar que posee mayoría en todas las comisiones y además controla la presidencia del cuerpo.

“Esto es una decisión política del intendente. Lo que buscan es bajarle el volumen al Concejo Deliberante porque no quieren que se dé el debate”, afirmó.

Desde la oposición también señalaron que los intentos de tratar proyectos sobre tablas no prosperan debido al uso de la mayoría oficialista durante las votaciones.

En ese contexto, Russo cuestionó además la conducción de la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, a quien acusó de mantener una conducción cerrada y sin diálogo.

“La presidenta no recibe a nadie. No escucha ni siquiera a los concejales de su propio bloque”, expresó el edil.

Hasta el momento, desde la presidencia del Concejo no hubo respuestas públicas a las críticas planteadas por la oposición respecto del funcionamiento legislativo y el escaso avance de proyectos vinculados a demandas vecinales.