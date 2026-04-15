El Gobierno prometió fondos a las empresas de colectivos del AMBA

El Gobierno se comprometió a girar esta semana un pago complementario de subsidios a las empresas de colectivos del AMBA para saldar una deuda estimada en $120.000 millones, luego de semanas de frecuencias reducidas y amenazas de paro.

El Gobierno nacional acordó este martes con las cinco cámaras empresarias de colectivos del AMBA el envío de un pago complementario de subsidios para saldar una deuda que el sector estima en $120.000 millones, en el marco de una crisis que derivó en recortes de hasta el 30% en las frecuencias y amenazas de paro que complicaron a miles de pasajeros durante las últimas semanas.

La reunión fue encabezada por el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, junto a representantes de las cámaras AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. El Ejecutivo se comprometió a realizar la transferencia esta misma semana, con el objetivo de regularizar las cuentas de las empresas y restablecer las frecuencias normales.

El conflicto se viene gestando desde hace semanas y tiene múltiples raíces. El detonante inmediato fue el encarecimiento del gasoil, que elevó los costos operativos en un sistema que ya venía tensionado por el atraso en los subsidios y dificultades para pagar salarios. El 9 de abril, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) había amenazado con un paro por falta de pago de los sueldos de marzo en varias empresas, lo que profundizó la presión sobre el Ejecutivo.

El trasfondo estructural es más complejo. Según el «Índice Bondi» elaborado por AAETA, el costo real del sistema en febrero de 2026 fue de $387.000 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció solo $298.000 millones, una brecha de casi $90.000 millones que las empresas financian con esfuerzo propio. Para 2026, la cartera tiene asignados $3,8 billones en subsidios, de los cuales ya ejecutó $672.000 millones.

El Gobierno enfrenta una disyuntiva difícil: aumentar los subsidios implica mayor gasto fiscal, pero habilitar una suba de tarifas impactaría directamente en la inflación. Las tarifas mínimas en el AMBA ya oscilan entre $700 y más de $870 según la jurisdicción, con subas acumuladas por encima del índice de precios en lo que va del año.

Aún con el acuerdo alcanzado, algunas líneas mantienen medidas de fuerza. Las líneas 333, 407, 437 y 707, operadas por Micro Ómnibus General San Martín, siguen en paro por falta de pago de salarios.

El encuentro también incluyó propuestas para reducir costos operativos y reorganizar recorridos en función de la demanda real. El día anterior, los empresarios habían reunido con autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde la gestión de Kicillof elevó el anticipo de subsidios del 50% al 65% para cubrir la masa salarial. La provincia definirá en los próximos días la estructura de costos del segundo cuatrimestre.

Las partes acordaron un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días para evaluar la implementación de las medidas. La Secretaría de Transporte confirmó además la creación de una mesa técnica permanente para evitar que el conflicto se repita.