El juez Alejandro Soñis dictó seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro de Ángel, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia con al menos 20 golpes en la cabeza. El padrastro declaró que son «inocentes», mientras la defensa argumentó que los traumatismos eran «compatibles con coscorrones».

La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó este martes seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel Kevin González, madre biológica y padrastro de Ángel López, el nene de 4 años que murió el 5 de abril con al menos 20 traumatismos en el cráneo. La decisión fue tomada por el juez Alejandro Soñis tras la audiencia de control de detención en los Tribunales penales del barrio Roca, al considerar que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Las imputaciones presentan diferencias en la calificación penal. Altamirano fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y por omisión, en tanto que González enfrenta cargos por homicidio simple. El magistrado sostuvo que puede «afirmar con la certeza que requiere esta instancia» que los golpes no fueron producto de una situación accidental, y que ambos imputados estaban a cargo del cuidado del menor al momento de los hechos.

Durante la audiencia, González fue el único en hablar. Negó cualquier tipo de maltrato físico y dijo que al menor «se lo corregía como a cualquier nene, sacándole la tele o un juguete». También relató que en la madrugada del fallecimiento notaron un cambio en la respiración del niño, llamaron a una ambulancia y realizaron maniobras de reanimación mientras buscaban ayuda entre los vecinos. «Somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué pasó», afirmó. Altamirano, por su parte, eligió no declarar y se mostró compungida durante toda la audiencia.

La versión de la defensa chocó de frente con la pericia forense y con la postura del fiscal a cargo, Facundo Oribones, quien reveló uno de los argumentos más polémicos de la jornada: la defensora oficial de los imputados sostuvo que los 20 golpes en la cabeza eran «compatibles con coscorrones». La afirmación generó repudio. Según los forenses del Cuerpo Pericial de Chubut, las lesiones fueron producidas entre 7 y 10 días antes de la muerte del niño.

González también cuestionó el tratamiento mediático del caso. Dijo que «las redes sociales los tratan de un montón de cosas» sin darles «derecho a defenderse» y se quejó de estar «encerrado e incomunicado» sin la hija pequeña que tiene en común con Altamirano.

Ambos imputados permanecen detenidos en localidades separadas: la mujer en Rada Tilly y el hombre en la comisaría del barrio Mosconi. La investigación también tendrá un plazo de seis meses para avanzar en la causa.

Luis, el padre biológico de Ángel, estuvo presente en la sala y reaccionó con alivio ante el fallo. «Me lo mataron, quiero que se haga justicia», expresó. Y agregó que estaba «contento» porque ya no tenía «el miedo de que se escapen». El abogado querellante Roberto Castillo coincidió en que hay abundante material probatorio y ratificó la hipótesis de homicidio.

La versión del padrastro contradice también los dichos de la madrastra del niño, quienes afirman que Ángel era víctima de maltrato sistemático en el hogar de su madre y la pareja, una versión que refuerzan las pericias forenses.