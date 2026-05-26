San Luis exige ordenar el PJ de cara a las elecciones de 2027

El PJ de San Luis reclamó avanzar con la normalización del Partido Justicialista nacional y propuso dos alternativas: convocar a elecciones internas o conformar una conducción colegiada transitoria. El planteo fue presentado durante el Congreso partidario y apunta a ordenar al peronismo rumbo a 2027.

La dirigencia del Partido Justicialista de San Luis volvió a reclamar la normalización institucional del PJ Nacional y propuso avanzar con elecciones internas o conformar una conducción colegiada transitoria para ordenar el partido de cara al proceso electoral de 2027. El planteo fue presentado durante el Congreso Nacional del PJ realizado el 19 de mayo, encabezado por Gildo Insfrán.

Según expresaron los representantes puntanos, el partido atraviesa una situación de “acefalía funcional” que afecta las tareas ejecutivas y representativas de la estructura nacional. Por ese motivo, solicitaron incorporar formalmente al debate la situación institucional del justicialismo y la necesidad de avanzar en un proceso de reorganización política.

La postura de San Luis no es nueva. De acuerdo con el documento presentado en el Congreso, se trata del tercer planteo consecutivo realizado por la provincia en encuentros nacionales del partido, insistiendo en la necesidad de definir mecanismos de conducción y funcionamiento interno.

Como alternativa para superar la crisis, los dirigentes propusieron convocar a elecciones internas en un plazo de hasta 90 días —o en el término que establezca el Congreso partidario— con el objetivo de renovar las autoridades nacionales y otorgar legitimidad a una nueva conducción.

La segunda propuesta contempla la creación de una conducción colegiada o un triunvirato de unidad con representación federal. Esa estructura tendría carácter transitorio y buscaría garantizar el funcionamiento institucional del PJ, coordinar la estrategia política y electoral, fortalecer el vínculo con los distritos y promover consensos internos.

En el documento presentado ante las autoridades partidarias, la dirigencia puntana remarcó que el pedido no responde a disputas sectoriales ni busca profundizar divisiones dentro del movimiento. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo es preservar la institucionalidad del partido y fortalecer su legitimidad democrática.

“Nuestro pueblo atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el retorno de la democracia”, señalaron los representantes de San Luis. En ese sentido, advirtieron que el peronismo debe reorganizarse para construir una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei y afrontar los desafíos electorales de los próximos años.

Durante el Congreso Nacional también se avanzó en otros temas partidarios, entre ellos la ratificación de intervenciones en distintos distritos y la designación de nuevos normalizadores en provincias como Jujuy. Sin embargo, el debate sobre el liderazgo y la conducción nacional del PJ continúa abierto.

La discusión adquiere relevancia en un contexto de reconfiguración interna del peronismo tras las elecciones presidenciales de 2023 y frente a la necesidad de definir una estrategia común para los comicios legislativos de 2027. En ese escenario, el planteo de San Luis volvió a poner sobre la mesa la necesidad de resolver la estructura de conducción del principal partido opositor.