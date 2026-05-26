Nueva jornada decisiva para esclarecer los últimos días de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona suma este martes una audiencia clave. Declararán el neurocirujano que lo operó por el hematoma subdural, el exdirector de la Clínica Olivos y una psiquiatra que lo atendió durante su última internación. Sus testimonios podrían aportar detalles decisivos sobre el traslado a la internación domiciliaria.

El juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una audiencia clave con la declaración de tres profesionales que participaron de la atención médica del exfutbolista durante sus últimas semanas de vida. Entre ellos se encuentran el neurocirujano Pablo Rubino, responsable de la operación por el hematoma subdural, y Federico Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos, donde Diego permaneció internado antes de ser trasladado a una vivienda en Tigre.

La jornada se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que lleva adelante el nuevo proceso judicial iniciado en abril de 2026 tras la anulación del primer juicio, invalidado por el escándalo vinculado a la exjueza Julieta Makintach y la realización de un documental no autorizado sobre el caso.

Además de Rubino y Dimitroff, también está citada la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien visitó a Maradona durante su internación en la Clínica Olivos y podrá aportar detalles sobre el estado de salud del exfutbolista y las decisiones médicas adoptadas en aquellos días.

Uno de los puntos centrales de la audiencia será la reconstrucción del proceso que derivó en la internación domiciliaria de Maradona en el barrio privado San Andrés, en Tigre. Dimitroff integró la reunión en la que se evaluó esa alternativa y, en declaraciones previas, había señalado que la decisión fue impulsada principalmente por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los principales imputados en la causa.

Rubino, por su parte, fue el encargado de realizar la cirugía para drenar el hematoma subdural detectado a comienzos de noviembre de 2020. Su testimonio es considerado relevante para comprender el estado clínico de Maradona tras la intervención y las recomendaciones médicas realizadas antes del alta.

En el expediente están imputados por presunto homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. Las penas previstas para ese delito van de ocho a 25 años de prisión.

La investigación busca determinar si los profesionales encargados de la atención del ex capitán de la Selección argentina incurrieron en negligencias, omisiones o incumplimientos que pudieron influir en su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria. La fiscalía sostiene que existieron graves deficiencias en el seguimiento médico, mientras que las defensas rechazan cualquier responsabilidad penal.

En paralelo, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados en un proceso separado. Sin embargo, ese expediente continúa demorado por una recusación presentada contra la jueza María Coelho.

La audiencia de este martes es considerada una de las más importantes de la actual etapa del juicio, ya que podría aportar nuevos elementos sobre cómo se tomaron las decisiones médicas que marcaron los últimos días de vida de uno de los máximos ídolos de la historia del deporte argentino.