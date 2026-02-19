La CGT define un paro de 24 horas sin movilización para frenar la reforma laboral

En una reunión virtual de urgencia este lunes feriado, la cúpula de la CGT oficializó un paro general de 24 horas para la jornada en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral. La medida, que no incluirá movilización, contará con el respaldo crucial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que garantiza la ausencia de colectivos. El sindicalismo exige una «modernización equilibrada» y rechaza de plano el texto actual que modifica indemnizaciones, jornadas y derechos de huelga.

Por Alejo Pombo

La tregua se rompió definitivamente este 16 de febrero. En un encuentro virtual que interrumpió el feriado de carnaval, el triunvirato de la CGT —compuesto por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— apretó el botón de la huelga nacional. La decisión responde a la inminencia del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca convertir en ley el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

La gran novedad de esta convocatoria es el acoplamiento de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Con el gremio de los colectiveros a bordo, la central obrera se asegura que el impacto de la medida sea total, afectando no solo a la producción industrial sino a la movilidad de millones de trabajadores. A diferencia de otras oportunidades, la modalidad elegida es un «paro seco»: 24 horas sin prestación de servicios y sin movilización a las plazas, una estrategia diseñada para demostrar fuerza orgánica sin los riesgos de incidentes en las calles bajo el protocolo de seguridad vigente.

«Rechazamos este proyecto de ley plano», sostuvo Cristian Jerónimo, enfatizando que la normativa actual ataca pilares históricos como el sistema de indemnizaciones y el derecho a huelga. Si bien el Gobierno, a través de Patricia Bullrich, sugirió cambios de último momento en artículos sensibles como las licencias por enfermedad grave, para la CGT la estructura de la ley sigue siendo «unilateral» y carece de consenso sectorial.

El cronograma legislativo marca que el miércoles habrá reuniones de comisión y, si La Libertad Avanza logra los dictámenes, la sesión se realizaría el jueves o viernes. Ese día, el país se detendrá. Este será el cuarto paro general desde la asunción de Javier Milei, consolidando un ritmo de conflictividad social que busca condicionar la agenda presidencial antes de la apertura de sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo.