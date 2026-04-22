El BCRA lleva 70 jornadas seguidas comprando dólares y ya acumuló USD 6.100 millones

El BCRA acumula 70 jornadas consecutivas de compras netas de divisas y superó los USD 6.100 millones en 2026, cubriendo el 61% de su meta anual. En la última semana compró USD 595 millones, el ritmo más alto del año.

El Banco Central de la República Argentina completó 70 jornadas consecutivas de compras netas de divisas en el mercado oficial y acumuló en lo que va de 2026 más de USD 6.100 millones, equivalente al 61% de la meta anual prevista por la entidad desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero. En la última jornada reportada, la autoridad monetaria adquirió USD 131 millones, combinando operaciones en el mercado spot con colocaciones en bloque dirigidas a empresas y organismos públicos.

El ritmo de compras se aceleró en abril. Solo en la última semana, el saldo favorable alcanzó los USD 595 millones, el registro más alto desde el inicio del año, en un período en que la liquidación del agro tiende a ganar volumen.

Sin embargo, el crecimiento de las reservas internacionales no refleja en su totalidad ese dinamismo comprador. Las reservas cerraron la última jornada en USD 45.747 millones, con una baja diaria de USD 44 millones. El pico reciente se registró en febrero, cuando el stock llegó a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el mayor de la gestión actual. La diferencia entre lo comprado y lo acumulado responde principalmente a los pagos de deuda en moneda extranjera realizados por el Tesoro, que en algunos casos obtuvo los dólares a través de operaciones con el propio Central, moderando el avance neto en activos externos.

Para sostener el proceso comprador, el BCRA emitió pesos sin aplicar mecanismos completos de esterilización. El Ministerio de Economía intentó contrarrestar esa expansión de liquidez mediante la colocación de títulos en moneda local, en una coordinación que busca limitar presiones sobre el tipo de cambio y los riesgos inflacionarios asociados al crecimiento de la base monetaria.

Las fluctuaciones recientes en el nivel de reservas también responden a variaciones en la valuación de activos denominados en moneda extranjera —entre ellos oro y bonos—, en un contexto externo marcado por volatilidad.