San Luis se suma al reducido grupo de provincias con registro digital

San Luis presentó VERPI, una plataforma que permitirá inscribir escrituras y otros trámites inmobiliarios de manera digital. El sistema busca agilizar procesos, reducir costos y fortalecer la seguridad jurídica, sin reemplazar por completo al tradicional formato en papel.

El Gobierno de San Luis y el Colegio de Escribanos presentaron oficialmente la Ventanilla Electrónica del Registro de la Propiedad Inmueble (VERPI), una plataforma digital que permitirá gestionar e inscribir escrituras públicas y otros trámites registrales de manera electrónica, con el objetivo de agilizar procesos, reducir costos y fortalecer la seguridad jurídica. La herramienta comenzó a implementarse esta semana y posiciona a la provincia entre las primeras del país en avanzar hacia la digitalización integral de este tipo de procedimientos.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, acompañado por autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) y el Colegio de Escribanos.

Según explicó el presidente del Colegio de Escribanos, Martín Rachid, el nuevo sistema conecta digitalmente a los escribanos con el Registro de la Propiedad Inmueble y la DPIP, permitiendo emitir, compartir e inscribir testimonios de escrituras sin necesidad de trasladar documentación física.

“Es un sistema que coexiste con el formato tradicional de papel. El ciudadano podrá conservar el documento en su computadora o teléfono celular, evitando pérdidas y simplificando los trámites”, señaló.

El mecanismo funciona mediante una interacción automática entre los distintos organismos. Una vez confeccionada la escritura, el escribano carga el documento en la plataforma. Luego interviene la Dirección Provincial de Ingresos Públicos para verificar el pago de tributos y, una vez cumplidos los requisitos, el expediente es remitido al Registro de la Propiedad Inmueble para su validación e inscripción definitiva.

Uno de los principales beneficios del sistema es la posibilidad de verificar la autenticidad de los documentos digitales a través de las firmas electrónicas incorporadas en los archivos PDF. Según explicaron las autoridades, cualquier modificación o alteración posterior queda registrada automáticamente, lo que aporta mayores niveles de seguridad y trazabilidad.

La directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Paula Heredia, consideró que la iniciativa representa uno de los avances más importantes para el organismo en las últimas décadas.

“Estamos dando un paso trascendental hacia una nueva forma de gestionar y resguardar la información registral”, afirmó.

El sistema permitirá registrar digitalmente operaciones vinculadas a compraventas, donaciones, hipotecas, constitución de garantías, protección de la vivienda y otros actos notariales que requieran inscripción registral.

Desde el Gobierno provincial destacaron además que la herramienta reducirá tiempos administrativos, facilitará el seguimiento de los expedientes y mejorará la transparencia en cada etapa del trámite.

Durante el acto, Poggi remarcó que la implementación de VERPI es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones profesionales.

“El trabajo articulado permite acelerar soluciones concretas para los ciudadanos. Esta herramienta aporta seguridad jurídica y competitividad para la provincia”, sostuvo.

La plataforma comenzará a convivir con el sistema tradicional en papel, por lo que serán los propios usuarios quienes podrán optar por mantener el formato físico o avanzar hacia la modalidad digital.

Con esta incorporación tecnológica, San Luis se convirtió en una de las pocas provincias argentinas que cuentan con un sistema de inscripción registral electrónica para escrituras públicas, una tendencia que avanza en distintos registros inmobiliarios del país mediante el uso de firmas digitales y trámites remotos.