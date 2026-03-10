«Destruyen el hogar»: Lula anunció la prohibición de los casinos digitales en el Día de la Mujer

El presidente brasileño Lula da Silva anunció este 8 de marzo el impulso a la prohibición de los casinos digitales en Brasil, al considerar que destruyen la economía familiar. En su discurso señaló que aunque los adictos al juego online son mayoritariamente hombres, las consecuencias las absorben las mujeres y los hijos. Convocó al Congreso y al Poder Judicial a actuar de manera conjunta para cerrar estas plataformas.

Por Alejo Pombo

Con esa imagen, cruda y doméstica, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva eligió el Día Internacional de la Mujer para lanzar uno de sus anuncios más contundentes de los últimos meses: la prohibición de los casinos digitales en el país más grande de América Latina.

No fue una elección casual. Lula construyó su argumento sobre una paradoja que pocas veces se nombra tan abiertamente desde un podio presidencial: aunque la mayoría de los adictos a las apuestas online son hombres, el peso de esa adicción lo cargan las mujeres. Son ellas quienes administran —o intentan administrar— lo que queda cuando el dinero del hogar se fue a una app de apuestas.

Una lógica que Lula consideró insostenible

«Los casinos están prohibidos en Brasil», recordó el mandatario durante su discurso. «No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular.» La frase expone una contradicción legal que el gobierno busca cerrar: mientras los casinos físicos permanecen vedados, sus versiones digitales operaron durante años en un vacío regulatorio que los volvió, en la práctica, omnipresentes.

Lula no habló solo de economía ni de regulación financiera. Habló de hogares. De padres que endeudan a sus familias. De un drama silencioso que golpea las casas brasileñas con una violencia que no deja marcas visibles pero vacía las alacenas.

El llamado a los tres poderes

El presidente no se limitó a hacer el anuncio: convocó al Congreso y al Poder Judicial a trabajar de manera conjunta para cerrar el acceso a estas plataformas. «Trabajemos juntos para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar», cerró. La iniciativa deberá recorrer un camino legislativo todavía incierto, pero la señal política fue clara: el tema está en la agenda y Lula lo puso ahí con nombre y apellido, en una fecha que amplifica el argumento central de su discurso.

Que haya elegido el 8 de marzo para hacer este anuncio no es un detalle menor. Es un encuadre. Una forma de decir que la violencia económica sobre las mujeres también tiene algoritmos, también tiene interfaz, también tiene un botón de apuesta.