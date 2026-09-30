Entidades rurales de San Luis reclaman una Fiscalía Rural

Las siete entidades rurales de San Luis reclamaron una Fiscalía Rural Agropecuaria para abordar los casos de abigeato y faena clandestina. Cuestionaron la respuesta judicial ante recientes procedimientos policiales y advirtieron por una creciente sensación de impunidad entre los productores.

Las siete entidades rurales de San Luis reclamaron la creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria para investigar delitos como el abigeato y la faena clandestina, y cuestionaron que personas sospechadas de participar en estos hechos recuperen la libertad luego de procedimientos policiales.

El planteo fue realizado en un comunicado conjunto firmado el 28 de septiembre en Villa Mercedes, en el que las organizaciones expresaron su preocupación por la reiteración de robos de animales y advirtieron sobre una creciente sensación de impunidad entre los productores.

Las entidades tomaron como referencia un reciente procedimiento realizado en una zona rural de la provincia. Según indicaron en el documento, la Policía habría identificado a los presuntos autores, encontrado elementos vinculados con el hecho y localizado el lugar donde se realizaba la faena.

De acuerdo con el comunicado, los involucrados recuperaron posteriormente la libertad. Frente a esa situación, las organizaciones plantearon: “Cuando la policía investiga, moviliza recursos, reúne elementos probatorios, identifica sospechosos y pone el resultado de su trabajo a disposición de la justicia, ¿quién deja perder todo dicho esfuerzo?”.

Las entidades aclararon que no buscan reemplazar la función de los fiscales y reconocieron que cualquier medida restrictiva de la libertad debe ajustarse a las garantías constitucionales y a la legislación penal.

Sin embargo, reclamaron respuestas específicas para los productores afectados por el robo y la faena ilegal de animales.

“La comunidad rural percibe que no existe una respuesta acorde a la gravedad de los hechos, percibiéndose una pérdida de confianza en las instituciones y una comprensible sensación de impunidad”, sostuvieron.

El pedido de una fiscalía especializada

La creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria constituye el principal reclamo del documento. Las organizaciones consideran que un ámbito especializado permitiría abordar de manera específica las investigaciones relacionadas con abigeato, faena clandestina y sustracción de animales.

El comunicado fue firmado por la Sociedad Rural Río Quinto, la Sociedad Rural del Valle del Conlara, la Sociedad Rural del Norte de San Luis, la Sociedad Rural del Rosario, la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, la Sociedad Rural de San Luis y la Sociedad Rural de Unión.

“Los productores rurales necesitamos que denunciar sirva. Los productores agropecuarios necesitamos tener nuestra propia Fiscalía Rural Agropecuaria”, concluyeron.