El Consejo de la Magistratura avanzó en causas contra los jueces Salmain, Maraniello y Arroyo Salgado

El Consejo de la Magistratura resolvió avanzar en las investigaciones contra los jueces Gastón Salmain, Patricio Maraniello y Sandra Arroyo Salgado. Las causas incluyen presuntos sobornos, abuso sexual, maltrato laboral y irregularidades en detenciones. También se escuchó la defensa del juez Alfredo López y se citó a otro magistrado por violencia laboral y de género.

Por Alejo Pombo

En el marco de la Comisión de Acusación, el Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles avanzar en las investigaciones contra los jueces federales Gastón Salmain, Patricio Maraniello y Sandra Arroyo Salgado, quienes enfrentan distintas denuncias de gravedad. Durante la misma jornada, el organismo también escuchó la defensa del magistrado Alfredo López y dispuso nuevas citaciones en otras causas.

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, está acusado penalmente de haber dictado resoluciones judiciales a cambio de coimas. En su caso, el Consejo votó por unanimidad habilitar la feria judicial de enero con el objetivo de acelerar la tramitación de las denuncias. La decisión se adoptó luego de que un grupo de fiscales presentara una nueva acusación en su contra, en el marco de una investigación por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, corrupción y encubrimiento.

También se resolvió habilitar la feria judicial para avanzar en el expediente que involucra a Patricio Maraniello, titular del Juzgado Federal N°5 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, quien enfrenta una causa por abuso sexual y maltrato laboral.

En cuanto a la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el Consejo decidió continuar con las medidas de prueba en el expediente que la investiga por presuntas irregularidades en la detención de una militante kirchnerista y de su madre, luego del ataque con estiércol a la vivienda del exdiputado José Luis Espert. En ese marco, se resolvió incorporar al expediente notas periodísticas publicadas cuando la causa se encontraba bajo secreto de sumario y citar a declarar a Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto.

Durante la misma reunión, la comisión presidida por el senador Luis Juez escuchó la defensa del juez Alfredo López, quien fue indagado en una causa por presuntas expresiones antisemitas. “Si en 40 años no he tenido imputaciones de esta naturaleza, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita o se ha expuesto un genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel?”, expresó el magistrado.

López reconoció que debió haber evitado responder en redes sociales a los insultos recibidos por sus declaraciones, aunque aclaró que sus respuestas no tuvieron intención ofensiva ni discriminatoria.

Por último, el Consejo resolvió citar al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, quien se encuentra procesado por lesiones leves y graves, además de amenazas simples y coactivas, en hechos denunciados por seis trabajadores, cuatro de ellos mujeres, en un contexto de violencia laboral y de género.