Fuerte aumento de tasas en La Punta tras una sesión exprés del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de La Punta aprobó la Tarifaria 2026 en una sesión extraordinaria. Las tasas municipales registrarán aumentos que van del 33% hasta el 100%, según el servicio. Desde la oposición denunciaron irregularidades en el procedimiento y falta de debate.

Por Alejo Pombo

Tal como se preveía, los vecinos de La Punta enfrentarán a partir de 2026 un fuerte incremento en las tasas municipales, luego de que el Concejo Deliberante aprobara la nueva Tarifaria en una sesión extraordinaria realizada este miércoles.

La iniciativa avanzó gracias a la mayoría con la que cuentan el oficialismo municipal y provincial, en una sesión que se desarrolló sin un debate profundo y con cuestionamientos por parte de la oposición. Según una estimación preliminar, los aumentos en los distintos ítems vinculados a los servicios básicos municipales —como alumbrado público, recolección de residuos y limpieza de espacios verdes— oscilarán entre el 33% y el 100%, a lo que se sumará el impacto del consumo eléctrico.

Desde el bloque justicialista denunciaron reiterados incumplimientos del Reglamento Interno durante el tratamiento de la ordenanza tarifaria. Las mociones planteadas por la oposición fueron rechazadas por la presidenta del cuerpo, la concejala Roxana Oros, quien no dio lugar a los planteos formulados por los ediles del PJ.

“El oficialismo actuó a su modo, como ya nos tiene acostumbrados, incumpliendo el Reglamento Interno”, expresó la concejala Rocío Roldán durante la sesión.

En la misma jornada, el Concejo Deliberante también aprobó un pedido de licencia por 15 días solicitado por el intendente Luciano Ayala. La decisión generó comentarios en los pasillos del recinto, donde algunos de los presentes señalaron la contradicción entre el argumento de crisis económica planteado por el Ejecutivo municipal y la autorización del período de descanso del jefe comunal.

La aprobación de la Tarifaria 2026 deja así un escenario de mayor presión fiscal para los vecinos de La Punta, en un contexto económico complejo y con fuertes cuestionamientos al modo en que se desarrolló el proceso legislativo.