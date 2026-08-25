El colmo de la inseguridad: asaltaron una despensa frente a la Jefatura de San Luis y un policía se negó a perseguir al ladrón

Un comerciante denunció que fue asaltado a mano armada en su despensa, ubicada frente a la Jefatura Central de Policía. Tras perseguir al ladrón en su auto, aseguró que pidió ayuda a un efectivo que se negó a intervenir y le ofreció “cuidarle el vehículo” para que fuera él mismo a buscar al sospechoso. El lunes, la Policía detuvo a un hombre, aunque no recuperó el dinero ni el celular robados.

Un comercio ubicado frente a la Jefatura Central de Policía fue escenario de un asalto armado el domingo por la noche. Pero, según el relato de la víctima, lo más insólito ocurrió después: el dueño de la despensa salió a perseguir al ladrón y, cuando pidió ayuda a un efectivo policial que se encontraba en la zona, aseguró que recibió una respuesta inesperada.

El episodio ocurrió el domingo 23 de agosto, antes de las 22, en la despensa “Tuki Tuki”, ubicada en Ciudad del Rosario 717, justo frente al edificio de la Jefatura Central.

Emiliano Nicolás Monmany Sosa, propietario del comercio, relató que se encontraba detrás del mostrador cuando ingresó un hombre delgado, de tez morena, con el rostro cubierto y una campera roja. Según su testimonio, el asaltante extrajo un arma de fabricación casera y lo amenazó.

“Guachín, esto es un asalto. Quedate quieto, no grités y no hablés”, le habría dicho el delincuente, de acuerdo con el relato del comerciante.

Monmany Sosa aseguró que el ladrón pasó detrás del mostrador, lo obligó a correrse y a permanecer en cuclillas mientras lo amenazaba. “Me amenazaba con dispararme si gritaba o intentaba hacer algo”, recordó.

El asaltante escapó con alrededor de 250 mil pesos y un teléfono iPhone 16 Pro Max que, según estimó la víctima, tiene un valor aproximado de 1.300.000 pesos.

Apenas el delincuente salió del local, el comerciante tomó las llaves de su vehículo y decidió perseguirlo por varias cuadras. En medio de la desesperación, intentó alertar a quienes se encontraban en la zona.

“En varios momentos me puse a su lado con el vehículo y empecé a gritar ‘¡Policía, policía, policía!’ para pedir ayuda y alertar a los vecinos. Mucha gente salió por los gritos, porque fue realmente una situación desesperante”, contó.

Según su relato, estuvo cerca de interceptar al sospechoso. “En un momento, el ladrón cruzó por delante del auto. Yo aceleré tratando de impedir que siguiera escapando y estuve muy cerca de alcanzarlo, pero finalmente logró continuar”, señaló.

La persecución continuó hasta la zona de los barrios ubicados detrás del edificio policial. Allí, Monmany Sosa aseguró que todavía podía ver al ladrón cuando se acercó a una garita donde había un efectivo de la Policía.

Según contó, el sospechoso intentaba escapar trepando una pared y, en un momento, habría quedado atrapado. Fue entonces cuando el comerciante le pidió ayuda al policía.

“Le pedí desesperadamente al policía que me ayude porque el ladrón todavía estaba cerca, pero me dijo secamente que no me podía ayudar”, aseguró.

El comerciante explicó que no quería dejar su vehículo mal estacionado en una zona oscura y que temía que pudiera sufrir algún daño mientras perseguía al sospechoso a pie. La respuesta que recibió, según su denuncia, lo dejó todavía más sorprendido.

“Bueno, yo te cuido el auto. Andá a buscarlo”, habría sido la propuesta del efectivo.

“Es decir que después de haber sufrido un robo a mano armada, un policía me planteaba que fuera yo mismo a perseguir a una persona que estaba armada, mientras él se quedaba cuidando mi vehículo”, cuestionó el comerciante.

El hecho generó indignación, especialmente por el lugar donde ocurrió: la despensa está ubicada frente a la Jefatura Central de Policía.

Durante la mañana del lunes, la Policía detuvo a un hombre al que le atribuyó el asalto. Sin embargo, hasta ese momento no habían sido recuperados ni el dinero sustraído ni el teléfono celular de la víctima.