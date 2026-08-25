Accidente fatal en San Luis: un motociclista de 32 años murió tras chocar con un automóvil

Un motociclista de 32 años murió este domingo tras chocar con un Volkswagen Virtus en la intersección del bulevar Juan Pekolj y calle Los Puntanitos, en la ciudad de San Luis. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Carrillo, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones. El conductor del automóvil dio negativo en el test de alcoholemia y los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Un motociclista de 32 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un violento choque con un automóvil en el sector noreste de la ciudad de San Luis.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:10 en la intersección del bulevar Juan Pekolj y calle Los Puntanitos, en la zona de la primera rotonda de la ruta 3, también conocida como Vía del Peregrino.

Por causas que deberán establecer las pericias, una motocicleta Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos y un Volkswagen Virtus colisionaron en el cruce.

Según la información policial, el automóvil era conducido por un hombre de 67 años y circulaba por el bulevar Juan Pekolj en sentido este-oeste. En tanto, el motociclista se desplazaba por calle Los Puntanitos de norte a sur.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, de 32 años, sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Sin embargo, pese a la asistencia médica, minutos después se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con la información brindada, la muerte fue comunicada a las 6:25 debido a la gravedad de las heridas sufridas en el choque.

El conductor del Volkswagen resultó ileso. También salieron sin heridas los dos acompañantes que viajaban en el automóvil.

Además, al hombre que conducía el vehículo le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Policía trabaja para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades en el accidente fatal.