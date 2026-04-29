El Autódromo recibe la Expo Camiones Solidaria este 1° de mayo

El Autódromo Provincial Rosendo Hernández será escenario este viernes 1° de mayo de la Expo Camiones Solidaria, una propuesta pensada para toda la familia que combinará entretenimiento y acción comunitaria.
El evento es organizado por la Asociación Civil Camioneros Solidarios de Larga Distancia, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano de San Luis.
La entrada será libre y gratuita, aunque se solicitará la colaboración con alimentos no perecederos o útiles escolares. Las donaciones estarán destinadas al comedor de la asociación y a escuelas rurales de la provincia.
Las actividades comenzarán a las 10:00 y se extenderán hasta las 18:00, con una amplia agenda que incluirá música en vivo, sorteos, stands de empresas de transporte, repuestos y seguros, además de un sector gastronómico y de emprendedores.
También habrá desfile de camiones y autos clásicos, demostraciones de manejo y entrega de premios, en una jornada que busca atraer tanto a fanáticos del mundo motor como al público general.
Para los más chicos, la propuesta incluirá actividades recreativas como chocolate, peloteros, brigada de peluquería y espacios de pintura facial.
La Expo se presenta como una alternativa recreativa para el feriado, con un fuerte componente solidario que invita a participar y colaborar con distintos sectores de la comunidad.