Las festividades del Cristo de la Quebrada y Renca ya son patrimonio cultural

El Senado convirtió en ley la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para las festividades del Cristo de la Quebrada y de Renca.

El Senado de San Luis convirtió en ley la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para las festividades del Cristo de la Quebrada y del Cristo de Renca, en reconocimiento a su valor histórico, social y espiritual.

Las celebraciones se desarrollan cada año en Villa de la Quebrada y Renca, donde miles de fieles se congregan para renovar su fe en torno a estas tradiciones profundamente arraigadas en la identidad provincial.

El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y este martes completó su recorrido legislativo con la aprobación definitiva en la Cámara alta.

La norma reconoce a estas festividades como expresiones vivas de la cultura puntana, que trascienden lo religioso y se consolidan como un fenómeno social y comunitario de gran relevancia.

La declaración como patrimonio cultural inmaterial implica el compromiso del Estado de preservar, proteger y promover estas manifestaciones, garantizando su continuidad a lo largo del tiempo.

La sanción de la ley se da en la antesala de un nuevo fin de semana largo, durante el cual se llevarán a cabo las tradicionales celebraciones, que volverán a convocar a una multitud de peregrinos provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

Con este reconocimiento, San Luis refuerza la valorización de sus tradiciones más emblemáticas y de las prácticas culturales que forman parte de su identidad colectiva.