Se tensa la tregua: cruce entre EE.UU. e Irán por fallidas negociaciones

Estados Unidos e Irán volvieron a chocar por negociaciones fallidas. Trump canceló un viaje clave y desde Teherán desmintieron contactos, en medio de crecientes tensiones.

La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán volvió a quedar en duda tras una nueva escalada de tensiones diplomáticas, marcada por versiones cruzadas, reuniones fallidas y amenazas.

El canciller iraní Abbas Araghchi abandonó Pakistán sin esperar la llegada de enviados estadounidenses, lo que derivó en una reacción inmediata del presidente Donald Trump, quien anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Demasiado tiempo perdido”, escribió Trump en sus redes sociales, donde además cuestionó la conducción interna del régimen iraní y sostuvo que Washington tiene ventaja en cualquier eventual negociación.

Desde Teherán, sin embargo, desmintieron que existiera una reunión prevista. El vocero de la Cancillería iraní aseguró que no había agenda de diálogo con la delegación estadounidense, en una postura que contradijo directamente lo expresado por la Casa Blanca.

Durante su paso por Islamabad, Araghchi mantuvo encuentros con autoridades paquistaníes, entre ellas el primer ministro Shahbaz Sharif y el jefe militar Asim Munir, quien actúa como mediador en el conflicto.

El trasfondo del conflicto sigue siendo el mismo: las sanciones económicas, el control del estrecho de Ormuz y el desarrollo del programa nuclear iraní. En paralelo, Estados Unidos mantiene la presión con nuevas medidas económicas y presencia militar en la región.

La tensión se agravó aún más tras las declaraciones del vocero militar iraní Ebrahim Zolfaghari, quien advirtió que su país podría responder con “la mayor lluvia de misiles de la historia” ante cualquier ataque.

Con este escenario, la tregua aparece cada vez más frágil, en un contexto donde las señales de distensión conviven con amenazas y desconfianza mutua.