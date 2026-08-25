Dolor en Villa Mercedes: un joven motociclista de 25 años murió tras un brutal accidente

Un joven de 25 años murió el sábado por la noche tras protagonizar un grave accidente con su motocicleta en la Ruta 2B de Villa Mercedes. Perdió el control del rodado, impactó contra un poste de alumbrado y luego contra un cartel metálico. Fue trasladado de urgencia al Policlínico Regional, pero falleció poco después a causa de las graves lesiones.

Un joven de 25 años murió el sábado por la noche en Villa Mercedes luego de sufrir un grave accidente mientras circulaba en motocicleta por la Ruta 2B.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45, pasando la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta 2B y la ex Ruta 7. Por causas que son materia de investigación, el motociclista perdió el control del rodado y salió hacia la banquina.

Según informó la Policía, el joven circulaba en una motocicleta Motomel Vintage de 125 centímetros cúbicos cuando se produjo el accidente. Tras perder el control, impactó primero contra un poste metálico de alumbrado público y luego contra un cartel metálico.

Como consecuencia de los violentos golpes, el motociclista sufrió gravísimas lesiones. Personal del SEMPRO llegó al lugar para asistirlo y dispuso su traslado de urgencia al Policlínico Regional Juan Domingo Perón.

Pese a la atención médica recibida, el joven falleció alrededor de las 23:40.

“Las causas del fallecimiento fueron producto de las graves lesiones que generó el choque”, precisó la Policía.

Las circunstancias en las que el motociclista perdió el control del vehículo continúan bajo investigación.