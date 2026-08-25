Quines: Poggi puso en valor el hospital Carolina Tobar García y anunció la entrega de 20 viviendas

Claudio Poggi inauguró la segunda etapa de refacción del hospital Carolina Tobar García de Quines, con mejoras edilicias, iluminación, climatización y ampliación del área de kinesiología. Durante la visita, además, confirmó que el 21 de diciembre se entregarán las llaves de 20 viviendas construidas mediante el programa Tenemos Futuro. El Gobernador aseguró que la construcción de nuevas casas continuará en la localidad.

El gobernador Claudio Poggi inauguró la segunda etapa de refacción y refuncionalización del hospital Carolina Tobar García de Quines. Además, confirmó que el 21 de diciembre se entregarán las llaves de las 20 viviendas que se construyen en la localidad a través del programa Tenemos Futuro.

El gobernador Claudio Poggi inauguró este viernes la segunda etapa de refacción y refuncionalización del hospital Doctora Carolina Tobar García de Quines, en el inicio de una gira institucional por los departamentos Ayacucho y Belgrano. Durante la jornada, además, confirmó que las 20 familias beneficiarias del programa habitacional Tenemos Futuro recibirán las llaves de sus viviendas el próximo 21 de diciembre.

Las obras en el hospital permitieron recuperar distintos sectores del edificio y mejorar las condiciones tanto para la atención de los pacientes como para el trabajo cotidiano del personal sanitario.

Poggi recordó que el establecimiento fue construido durante una de sus anteriores gestiones y cuestionó la falta de mantenimiento que, según afirmó, sufrió el edificio durante los últimos años.

“Lo construimos en mi otra gestión, desde cero. Como pasa en todas las casas, escuelas y centros de salud, si no se hace un mantenimiento periódico se empieza a caer. Ese mantenimiento periódico que hay que hacer no se hizo. Cuando volvimos, tuvimos que abordarlo, encararlo para que nuevamente el hospital de Quines sea lo que fue”, expresó el mandatario.

La intervención se realizó en dos etapas. En la primera se repararon e impermeabilizaron las cubiertas para solucionar filtraciones de agua que habían provocado daños en la mampostería y en distintas instalaciones. La segunda instancia incluyó una puesta en valor general del edificio, con trabajos en pintura, iluminación, sanitarios, climatización y equipamiento.

El director de Infraestructura y Tecnología Sanitaria, Alejandro Vrbos, explicó que los problemas de filtraciones habían afectado también instalaciones eléctricas y otros sectores del hospital. “Se bajó al cielorraso para que funcionen mejor los aires acondicionados y la calefacción. También nos encargamos de toda la pintura interior, exterior, iluminación nueva y equipamiento que hemos traído para la parte de kinesiología”, detalló.

Uno de los puntos centrales de la obra fue la ampliación del área de kinesiología, donde se proyecta fortalecer la atención y desarrollar un espacio destinado al trabajo con pacientes que requieren neurorehabilitación.

La directora del hospital, Cristina Gatica, destacó el impacto que tendrán las mejoras para Quines y para otras localidades de la zona. “Estamos muy felices por todas las refacciones que se hicieron en el hospital. Se amplió una parte de rehabilitación en kinesiología, donde se va a crear una red para trabajar con pacientes de neuro. Es un aporte muy grande para toda la localidad y para toda la zona del departamento Ayacucho”, señaló.

Durante el acto, Poggi también remarcó la importancia de contar con espacios adecuados para la atención sanitaria. “El que viene al hospital no viene a una fiesta, sino que viene con una dolencia, viene con un niño enfermo, viene con una preocupación, y un ámbito amigable baja la tensión y el estrés”, afirmó.

En otro tramo de su visita a Quines, el Gobernador recorrió las viviendas que se construyen mediante el programa Tenemos Futuro y confirmó que las 20 familias beneficiarias recibirán sus casas el 21 de diciembre.

La jornada también sirvió para completar la entrega de los certificados de preadjudicación a las cinco familias que aún faltaban, luego de que otras 15 recibieran la documentación en junio.

Poggi explicó que las adjudicaciones se realizan mediante sorteo y entre quienes cumplen los requisitos establecidos por el programa, entre ellos acreditar al menos 10 años de residencia en San Luis y no contar con una vivienda propia.

“Con eso completamos las 20 familias, las 20 viviendas, que es recién el comienzo del programa de viviendas en Quines”, sostuvo, y anticipó que la construcción de nuevas soluciones habitacionales continuará en la localidad.

Entre las beneficiarias estuvo Silvina Cabañas, quien lleva dos décadas alquilando y recibió con expectativa la confirmación de la futura entrega. La mujer había obtenido su preadjudicación en junio, cuando estaba embarazada, y ahora asistió al acto junto a Lucas, su bebé de dos meses.

“Lo más importante es que mis hijos tengan su casa propia”, expresó. Si se cumplen los plazos anunciados, Lucas podrá pasar su primera Navidad junto a su familia en el nuevo hogar.