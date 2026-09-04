Obreros de Villa Mercedes le reclamaron a Poggi por una obra paralizada

Trabajadores de la construcción abordaron este jueves al gobernador Claudio Poggi en Villa Mercedes para reclamar por la falta de trabajo tras la paralización de una obra de 42 viviendas. Los obreros pidieron una solución y cuestionaron además el funcionamiento de la UOCRA. Poggi explicó que la empresa rescindió el contrato y aseguró que busca una nueva firma para continuar los trabajos.

Trabajadores de la construcción reclamaron este jueves al gobernador Claudio Poggi por la falta de empleo luego de la paralización de una obra de 42 viviendas en la zona este de Villa Mercedes.

El encuentro se produjo cuando el mandatario llegó a la ciudad y fue abordado por los obreros, quienes le plantearon directamente la situación que atraviesan y reclamaron una respuesta para poder recuperar sus puestos de trabajo.

Durante el intercambio, los trabajadores también expusieron un conflicto con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Según plantearon los propios obreros, el gremio direccionaría las fuentes laborales hacia sus afiliados.

Ante ese reclamo, Poggi respondió que el Gobierno provincial no puede intervenir en un conflicto de carácter gremial.

Qué pasó con la obra de las 42 viviendas

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la obra de las 42 viviendas, que quedó paralizada luego de que la empresa que estaba a cargo de los trabajos decidiera rescindir el contrato.

Poggi explicó a los trabajadores cuál es la situación y aseguró que el Gobierno busca una alternativa para darle continuidad al proyecto.

“La empresa se fue, rescindió la obra. Estoy ocupado en buscar una empresa que continúe la obra. Si no hay empresa, no hay trabajo; si hay empresa, hay trabajo”, respondió el Gobernador.

El mandatario estuvo acompañado durante la actividad por funcionarios provinciales y por el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera.

Poggi también reconoció que la continuidad de la obra representa una preocupación para la Provincia, especialmente porque existen 42 familias que esperan recibir sus viviendas.

“Nosotros arrancamos esa obra y queremos terminarla”, sostuvo.

“La olla no espera”

Los trabajadores insistieron en que la prioridad para ellos es recuperar sus puestos laborales y continuar con las tareas que ya habían comenzado.

En medio del intercambio con el Gobernador, uno de los obreros resumió la situación con una frase que marcó el tono del reclamo: “La olla no espera”.

Otro de los trabajadores pidió que quienes ya habían comenzado a trabajar en el proyecto puedan tener la posibilidad de continuar hasta finalizar la construcción.

“Nosotros arrancamos esa obra y queremos terminarla”, le manifestó a Poggi.

El planteo quedó así concentrado en dos cuestiones: la necesidad de reactivar la obra para recuperar las fuentes laborales y el conflicto que los trabajadores denunciaron respecto del acceso a nuevos puestos de trabajo.

Mientras tanto, la Provincia deberá avanzar en la búsqueda de una empresa que pueda asumir la continuidad de las 42 viviendas, una condición que el propio Poggi señaló como necesaria para que los obreros puedan volver a trabajar en ese proyecto.