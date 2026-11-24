Un total de 280 familias de la ciudad de San Luis recibieron las llaves de sus nuevas viviendas del programa Tenemos Futuro. Con esta entrega, la gestión de Claudio Poggi alcanzó las 2.069 casas adjudicadas. La jornada también marcó la entrega de la vivienda número 2.000 del actual mandato.

El gobernador Claudio Poggi entregó este sábado 21 de noviembre 280 viviendas del programa Tenemos Futuro a familias de la ciudad de San Luis, durante un acto realizado en la zona sur de la capital. Con esta nueva adjudicación, el Gobierno provincial informó que alcanzó las 2.069 casas entregadas desde el inicio de la actual gestión.

La jornada también tuvo un momento especial: la familia de Paula Salinas recibió la vivienda número 2.000 otorgada durante el mandato de Poggi, un reconocimiento que marcó otro hito dentro de la política habitacional provincial.

Las familias beneficiarias se habían inscripto digitalmente en el programa hace más de un año y fueron seleccionadas mediante sorteos públicos. Posteriormente, la Provincia verificó que cumplieran con los requisitos establecidos por la normativa, entre ellos acreditar al menos diez años de residencia en San Luis y no poseer una vivienda propia.

Los adjudicatarios habían recibido las resoluciones de preadjudicación meses atrás y pudieron visitar sus futuras casas durante las distintas etapas de construcción.

“Cada uno de ustedes ya conoce la casa, porque la visitó desde los cimientos, desde levantar las paredes, cuando se puso el techo. Hoy, 21 de noviembre, como dijimos oportunamente, volvemos a encontrarnos con la llave de la casa”, expresó el Gobernador.

Durante su discurso, Poggi defendió el mecanismo de selección y aseguró que la adjudicación se realizó sin discrecionalidad. “Ya no hay más dedo, es sorteo, es bien transparente, bien público”, sostuvo.

El mandatario también vinculó el acceso a la vivienda propia con la estabilidad familiar y destacó el impacto de las obras sobre la actividad económica y el empleo. En ese sentido, reconoció el trabajo de las empresas constructoras y de los obreros que participaron de los proyectos.

Además, ratificó la continuidad del programa Tenemos Futuro y recordó que la Ley de Emergencia Habitacional establece que al menos la mitad de los recursos provinciales destinados a obra pública deben orientarse a políticas de vivienda.

“Esto supone que van a acceder a la vivienda hasta el último inscripto del programa Tenemos Futuro que cumpla con la ley. Mientras yo sea Gobernador, vamos a cumplir hasta con el último inscripto”, afirmó.

La entrega de la capital se sumó a otras adjudicaciones concretadas durante la misma semana. Según informó el Gobierno provincial, entre las viviendas entregadas en San Luis, Papagayos y San Jerónimo se alcanzaron 290 casas en esos días.