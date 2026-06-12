Canadá rechazó el visado de Thomas Partey y no jugará ante Panamá

Thomas Partey no podrá jugar el debut de Ghana ante Panamá en el Mundial 2026 luego de que Canadá rechazara su solicitud de visado. Aunque no hubo explicación oficial, medios internacionales vinculan la decisión con las causas judiciales que enfrenta el futbolista en Inglaterra.

El mediocampista Thomas Partey no podrá disputar el debut de Ghana frente a Panamá en el Mundial 2026 luego de que el Gobierno de Canadá rechazara su solicitud de visado para ingresar al país, según confirmó este viernes la FIFA.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos, se jugará el próximo 17 de junio en Toronto. El futbolista debía trasladarse desde la concentración de Ghana en Boston, Estados Unidos, pero las autoridades migratorias canadienses denegaron su ingreso.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”, informó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado oficial.

La FIFA además aclaró que no interviene en decisiones migratorias de los países organizadores y recordó que cada Estado tiene potestad soberana para definir quién puede ingresar a su territorio.

Aunque el Gobierno canadiense no detalló públicamente los motivos de la negativa, medios internacionales vincularon la decisión con la situación judicial que atraviesa el futbolista en Inglaterra.

Partey, de 32 años y actual jugador del Villarreal de España tras su paso por el Arsenal inglés, enfrenta siete cargos por violación y uno por agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022.

El futbolista se declaró inocente de todos los cargos y permanece a la espera del juicio correspondiente en la Justicia británica.

La cadena canadiense Sportsnet indicó que las leyes migratorias del país permiten declarar inadmisible a una persona por cuestiones vinculadas a seguridad, antecedentes o causas penales abiertas, aun cuando no exista una condena firme.

El caso generó repercusión internacional a pocos días del inicio del Mundial 2026, organizado en conjunto por Canadá, Estados Unidos y México, y abre interrogantes sobre posibles restricciones migratorias para otros futbolistas o integrantes de delegaciones que enfrenten procesos judiciales en sus países.

La baja de Partey representa además un golpe deportivo para Ghana, ya que el mediocampista es uno de los jugadores más experimentados y una pieza clave del seleccionado africano.