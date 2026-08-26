Fuerte ajuste del gasto en San Luis: la provincia logró un superávit de $83.512 millones

San Luis cerró el primer trimestre de 2026 con un resultado financiero positivo de $83.512 millones, según el Mapa Fiscal Provincial del Gobierno nacional. Los ingresos cayeron 3,4% en términos reales, mientras que el gasto se redujo 10,2%, impulsado por fuertes recortes en erogaciones corrientes y de capital. La provincia, además, no registra deuda consolidada y mantiene más de $1 billón en depósitos y USD 39,1 millones en reservas.

Las cuentas públicas de San Luis mostraron un fuerte ajuste durante el primer trimestre de 2026. Según la última actualización del Mapa Fiscal Provincial elaborado por el Gobierno nacional, tanto los ingresos como los gastos de la provincia se redujeron en términos reales respecto del mismo período de 2025, aunque la caída del gasto fue considerablemente mayor.

Ese comportamiento permitió que San Luis alcanzara un resultado financiero positivo de $83.512 millones, equivalente al 17,2% de los recursos totales obtenidos durante los primeros tres meses del año.

Entre enero y marzo, los gastos totales de la provincia llegaron a $400.895 millones, con una disminución real del 10,2% interanual, pese a que en términos nominales aumentaron 19,2%.

La mayor parte de la reducción se concentró en los gastos corrientes, que totalizaron $360.118 millones y registraron una caída real del 8,5%. Dentro de ese componente, el gasto en personal alcanzó los $175.498 millones, un 5,6% menos en términos reales.

El informe relaciona esa disminución con una evolución de los salarios por debajo de la inflación. Durante el período analizado, los incrementos acumulados alcanzaron el 31,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 36%.

También se redujeron los gastos en bienes y servicios, que tuvieron una caída real del 6,6%, y las transferencias corrientes, que bajaron 12,1% hasta los $145.880 millones.

El ajuste fue todavía mayor en los gastos destinados a infraestructura e inversiones. El gasto de capital se ubicó en $40.777 millones, con una disminución real del 23,1%. Dentro de ese rubro, la inversión real directa cayó 18%, mientras que las transferencias de capital retrocedieron 21,6%.

En paralelo, San Luis también tuvo una caída de sus ingresos. Los recursos totales sumaron $484.407 millones, un 3,4% menos en términos reales que durante el primer trimestre de 2025. Los ingresos corrientes, en tanto, alcanzaron los $479.696 millones y disminuyeron 4%.

La principal retracción se produjo en los recursos provenientes de la Nación. Los recursos de origen nacional llegaron a $343.050 millones, con una baja real del 7,3%. Dentro de ese conjunto, la Coparticipación Federal de Impuestos sufrió una caída del 17,5% en términos reales.

Los recursos propios, en cambio, mostraron un comportamiento más estable. Los impuestos de origen provincial alcanzaron los $110.744 millones y registraron un crecimiento real del 0,2%. El principal impulso provino del Impuesto Automotor, cuya recaudación aumentó 43,5% en términos reales.

La evolución de los recursos propios también modificó el nivel de autonomía fiscal de San Luis. La proporción de ingresos provinciales sobre el total pasó del 25,8% en el primer trimestre de 2025 al 28,8% durante los primeros tres meses de 2026.

La diferencia entre ingresos y gastos permitió cerrar el período con un resultado financiero positivo de $83.512 millones, una cifra que representa una mejora real del 52,1% frente al primer trimestre del año pasado.

El resultado primario fue idéntico porque, de acuerdo con el informe nacional, la provincia no registró gastos por intereses de deuda durante el período.

Uno de los factores que explica esa situación es la estructura financiera de San Luis. El Mapa Fiscal Provincial no registra deuda provincial consolidada al primer trimestre de 2026 y tampoco consigna servicios de deuda por amortizaciones o intereses. Por ese motivo, la incidencia de los intereses sobre los recursos provinciales fue del 0%.

A la vez, la provincia mantiene un elevado nivel de liquidez. Los depósitos estatales en el Banco Central alcanzaron $1.043.091 millones, de los cuales $812.430 millones corresponden al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). Además, el Estado provincial registra reservas por USD 39,1 millones.

Los números muestran así un escenario con dos movimientos simultáneos: por un lado, una reducción de los recursos, especialmente de los provenientes del Gobierno nacional; por otro, una contracción todavía más pronunciada del gasto público.

El resultado fue un incremento del superávit durante el primer trimestre y una mejora de la autonomía fiscal, en un contexto en el que San Luis no registra deuda provincial consolidada y conserva un importante nivel de depósitos y reservas.

El Mapa Fiscal Provincial concentra su comparación en los primeros tres meses de cada año. Para observar qué ocurrió posteriormente con los recursos de origen nacional, en particular con la Coparticipación Federal, es necesario recurrir a datos más recientes, como los informes publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que permiten extender el análisis hasta julio de 2026.