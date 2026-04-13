Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel por homicidio agravado: los golpes tenían al menos 10 días

La autopsia confirmó golpes en la cabeza con al menos 10 días de antigüedad y la Justicia actuó de inmediato: la madre biológica y el padrastro de Ángel, el nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia, fueron detenidos el domingo a la noche. Los imputarán el martes por homicidio agravado. El caso también pone en el banquillo al sistema judicial que lo dejó desprotegido.

La madre biológica y el padrastro de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que murió el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, fueron detenidos este domingo por la noche, acusados de homicidio agravado. Las detenciones se concretaron pasadas las 21:30 horas, luego de que la autopsia preliminar confirmara que el menor presentaba traumatismos craneales previos a su ingreso al hospital, con al menos 10 días de antigüedad.

Mariela Beatriz Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que su pareja, Maicol González, fue derivado a una dependencia de Mosconi. La hija que ambos tienen en común fue trasladada a Córdoba, donde vive parte de la familia de Altamirano. El fiscal General Facundo Oribones y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán confirmaron que el pedido de detención fue autorizado por el juez penal de turno tras recibir el informe de autopsia y concluir un arduo trabajo de investigación. La imputación formal está prevista para el martes.

La autopsia fue el dato que destrancó la causa. El informe preliminar reveló que Ángel presentaba lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una muerte natural o accidental, consistentes con violencia física de alta intensidad, y que esos golpes tenían al menos 10 días de antigüedad respecto del momento de su fallecimiento. La historia clínica del Hospital Regional también resultó clave: el documento indica que los paramédicos del servicio de emergencias 107 refirieron un «antecedente de traumatismo previo» al momento del traslado, y que el menor ingresó con «mal estado general» y «palidez», recibiendo masajes cardíacos durante el recorrido en ambulancia.

La querella, presentada por el padre del niño, Luis Armando López, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, acusa a ambos detenidos por «homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.» El escrito sostiene que la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato, y señala indicios de destrucción de pruebas: según la denuncia, los acusados habrían quemado ropa del menor el mismo día del hecho. También advirtió sobre un presunto plan de fuga hacia Misiones.

El caso puso bajo la lupa al sistema judicial que intervino antes de la tragedia. La querella señala que la Justicia rechazó en tres oportunidades la restitución de Ángel a su madre biológica por considerar que no era un entorno seguro. En febrero de 2026, durante una audiencia, el propio niño expresó que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade. Semanas después, en marzo, una restricción perimetral dictada por el juez de Familia Pablo José Pérez cortó el contacto del menor con su familia paterna y su madre de crianza, dejándolo bajo el cuidado exclusivo de quienes hoy están detenidos. Castillo trazó un paralelo con el caso de Lucio Dupuy y sostuvo que los funcionarios intervinientes incumplieron los deberes de la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio.

Vecinos declararon haber escuchado gritos del menor con frecuencia. Uno de los testimonios recoge a una mujer recriminándole al padrastro: «¡Vos le pegás al mío!»

Castillo, que viajó a Comodoro Rivadavia junto a su pareja, la conductora Cinthia Fernández, para acompañar al padre del niño, publicó en sus redes sociales que «empezaron a hacer justicia.»