Detuvieron a un hombre por el homicidio de un policía federal retirado en Villa Mercedes

Un hombre fue detenido en Villa Mercedes por el homicidio del policía federal retirado Miguel Quiroga. El cuerpo había sido hallado en su vivienda con signos de violencia.

Un hombre fue detenido en Villa Mercedes en el marco de la investigación por el homicidio de Miguel Quiroga, un policía federal retirado de 66 años que fue hallado sin vida en su vivienda el pasado 17 de abril.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía provincial por disposición del fiscal de Instrucción N°1, Maximiliano Bazla. La detención se concretó durante un allanamiento realizado en una casa ubicada en la calle Colombia al 300.

El crimen ocurrió en el domicilio de la víctima, situado sobre calle Rafael Cortez, entre Chile y Guayaquil. Según informaron fuentes de la investigación, en el lugar no se registraron signos de forzamiento, aunque el cuerpo presentaba lesiones y restos de sangre en el rostro.

De acuerdo a los resultados de la necropsia, Quiroga llevaba entre 48 y 72 horas fallecido al momento de ser encontrado, lo que orienta las primeras hipótesis sobre la mecánica del hecho.

La causa continúa en etapa investigativa y los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como para determinar si hubo participación de otras personas en el hecho.

Por el momento, no se descartan nuevas medidas judiciales en función del avance de la pesquisa.