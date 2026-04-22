En San Luis hay 68 personas en situación de calle, según un relevamiento nacional

Un relevamiento nacional del Ministerio de Capital Humano registró 68 personas en situación de calle en San Luis. A nivel país, se contabilizaron 9.421 casos en 19 provincias.

El Ministerio de Capital Humano informó que en la provincia de San Luis hay 68 personas en situación de calle, según los datos del Primer Relevamiento Nacional realizado entre noviembre y diciembre del año pasado.

El estudio fue impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con el objetivo de construir, por primera vez, un mapa integral y federal de esta problemática. En total, participaron 19 provincias, mientras que Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa no adhirieron.

A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 9.421 personas en situación de calle. Del total, el 83% son varones y el 17% mujeres. En cuanto a la edad, el 92% tiene más de 18 años, mientras que el 6% corresponde a menores.

Uno de los datos que surge del informe es que solo el 32% de las personas lleva más de dos años en esta condición, lo que indica que una mayoría ingresó recientemente a la situación de calle.

En relación al perfil educativo y laboral, el 52% tiene la primaria completa pero no finalizó el secundario. Además, el 53% realiza algún tipo de actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

El relevamiento también identificó a las jurisdicciones con mayor cantidad de casos. La Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista con 5.176 personas, seguida por Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421) y Neuquén (401).

Para la recolección de datos se desplegaron equipos nacionales y provinciales que realizaron entrevistas tanto en la vía pública —calles, plazas y zonas céntricas o periféricas— como en espacios de alojamiento, como refugios y paradores.

La información fue sistematizada mediante la herramienta DataCalle, un módulo del Sistema de Información Social (SiSoc), que permitió registrar los datos incluso sin conexión y con geolocalización, con el fin de obtener una radiografía más precisa de la situación en cada territorio.

El informe busca servir como base para el diseño de políticas públicas orientadas a abordar de manera integral una problemática social compleja y en crecimiento.