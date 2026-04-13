El peor domingo del año para Scaloni: tres figuras lesionadas antes del Mundial

El domingo dejó tres focos de preocupación simultáneos para Lionel Scaloni: Cuti Romero salió llorando con probable lesión ligamentaria en la rodilla, Dibu Martínez no pudo ni entrar a la cancha por una molestia muscular y Lautaro acumula su segunda recaída en el sóleo. El debut en el Mundial es el 16 de junio.

Lionel Scaloni cerró el domingo con tres focos de preocupación simultáneos a exactamente 60 días del debut de Argentina en el Mundial 2026. Cristian «Cuti» Romero abandonó entre lágrimas el partido del Tottenham ante Sunderland por la Premier League tras un choque en la rodilla, Emiliano «Dibu» Martínez quedó fuera del encuentro de Aston Villa por una molestia durante la entrada en calor, y Lautaro Martínez acumula una nueva recaída muscular desde el jueves.

El episodio más alarmante ocurrió a los 64 minutos en el estadio del Tottenham. Romero intentó cubrir el balón dentro del área ante la presión de Brian Brobbey y, tras un empujón del atacante, colisionó con su propio arquero Antonin Kinsky, que lo impactó con la cabeza en la zona de la rodilla. El cordobés cayó al césped, requirió atención médica prolongada y, pese a intentar reincorporarse, no pudo continuar. Se retiró con el rostro entre las manos y en llanto.

Según informó el periodista Gastón Edul, Romero «tiene cierta inestabilidad en la rodilla» y los estudios determinarán si hay daño en el ligamento colateral interno o si el cuadro responde únicamente al golpe. Hasta el cierre de esta nota, ni el Tottenham ni la AFA emitieron un parte médico oficial.

El entrenador del club londinense, Roberto De Zerbi, evitó confirmar un diagnóstico: «Tendremos que esperar. Espero que no sea grave porque es un jugador fundamental.»

Romero, de 27 años, es capitán del Tottenham y uno de los defensores inamovibles del esquema de Scaloni. Desde su debut con la Albiceleste en 2021, fue titular en las consagraciones de la Copa América 2021, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La situación del club londinense agrava el contexto: el Tottenham permanece en el puesto 18° de la tabla con 30 puntos, en zona de descenso directo, a dos puntos de la salvación y con solo seis jornadas para el final de la temporada.

Horas antes, las alarmas también sonaron en Birmingham. Dibu Martínez acusó una fuerte molestia muscular durante la entrada en calor y quedó fuera del duelo ante Nottingham Forest. En su lugar atajó Marco Bizot, mientras que el juvenil James Wright ingresó al banco. El alcance de la lesión del arquero todavía no fue precisado y se espera que en los próximos días los estudios determinen qué ocurrió.

El tercer frente abierto es Lautaro Martínez. El delantero, que no pudo estar disponible para los amistosos de marzo ante Mauritania y Zambia, se resintió en su sóleo izquierdo y el Inter confirmó que estará entre dos y tres semanas fuera de las canchas. Es la segunda vez que sufre molestias en la misma zona: la lesión original se la había provocado en febrero, en la ida de los playoffs de Champions League ante Bodø/Glimt, y estuvo inactivo durante 45 días. Apenas había regresado el 5 de abril, con un doblete ante la Roma. Luego de conocerse el nuevo parte médico, el propio jugador publicó en Instagram: «Y de nuevo… a poner huevos.»

La Selección Argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Antes de eso, Scaloni deberá publicar la nómina definitiva de 26 jugadores antes del 1° de junio, con dos amistosos confirmados: ante Honduras el 6 de junio e Islandia el 9.

Con el reloj corriendo y tres piezas clave en la enfermería, el cuerpo técnico de la campeona del mundo ingresa a la recta final más exigente de la preparación mundialista.