Tragedia en Los Ángeles: cayó un helicóptero de televisión y murieron tres personas

Un helicóptero utilizado por NBC4 y Telemundo 52 cayó en Los Ángeles mientras cubría las consecuencias de otro accidente de tránsito. Tres personas murieron, entre ellas una que se encontraba en tierra, y otra fue trasladada a un hospital. La NTSB y la FAA investigan las causas del siniestro.

Un helicóptero utilizado por los canales NBC4 y Telemundo 52 se estrelló este martes por la tarde en Los Ángeles mientras cubría las consecuencias de un accidente de tránsito ocurrido previamente en la misma zona. La caída dejó tres personas muertas, entre ellas una que se encontraba en tierra, mientras que una cuarta víctima fue trasladada a un hospital.

El siniestro ocurrió poco antes de las 19, cuando el NewsChopper4, operado por Angel City Air, se precipitó al suelo. NBC4 confirmó que al menos dos de las personas que se encontraban a bordo de la aeronave murieron como consecuencia del impacto.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron al helicóptero completamente destruido y un incendio que alcanzó varios vehículos estacionados en las inmediaciones. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la tercera víctima fatal se encontraba en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.

El fuego afectó a cuatro automóviles y dos contenedores. Más de 50 bomberos participaron del operativo y lograron controlar las llamas antes de que provocaran mayores daños en las construcciones cercanas.

La caída del helicóptero se produjo aproximadamente dos horas después de otro accidente fatal registrado en la misma zona. En ese primer episodio, una camioneta SUV chocó contra un colectivo municipal y, según el reporte de los bomberos, dos personas murieron y otras seis fueron trasladadas a centros asistenciales.

Las imágenes del primer accidente mostraron a la camioneta incrustada contra uno de los laterales del colectivo. Varios helicópteros de canales de televisión locales se encontraban en el área para cubrir el operativo cuando el NewsChopper4 terminó cayendo a unos 2,4 kilómetros del lugar del primer choque.

Colleen Williams, conductora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante una transmisión que la aeronave pertenecía a la estación. Visiblemente afectada por la noticia, pidió unos instantes para asimilar lo ocurrido antes de que la cobertura fuera interrumpida.

En un comunicado, las estaciones para las que prestaba servicio la unidad aérea expresaron su pesar por la tragedia y enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de las víctimas.

En un primer momento, las autoridades no habían establecido qué provocó la caída. La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA), cuyos especialistas fueron enviados al lugar para determinar las circunstancias del accidente.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anticipó un período de duelo para la comunidad de Chatsworth, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, destacó el trabajo de los equipos de emergencia que participaron del operativo.