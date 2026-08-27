De Tucumán a San Luis: Aumada trajo el cinturón y ahora sueña con defenderlo en casa

A los 39 años, Marcos “El Flaco” Aumada alcanzó una nueva cima en su carrera al consagrarse campeón sudamericano de los pesos pesados en Tucumán. Tras ser recibido por el gobernador Claudio Poggi, el boxeador puntano reveló que analiza una pelea en Inglaterra, aunque su gran sueño es defender el cinturón por primera vez ante el público de San Luis.

Marcos “El Flaco” Aumada regresó a San Luis con un cinturón que perseguía desde hacía años y una nueva página escrita en su carrera profesional. A los 39 años, el boxeador puntano se consagró campeón Sudamericano de los pesos pesados tras vencer por decisión unánime al brasileño Carlos Ailton Nascimento, conocido como “Falcao”, en Tucumán.

El triunfo, logrado luego de diez rounds de combate, elevó su récord a 28 victorias —21 de ellas por nocaut— y 15 derrotas. Además, sumó un nuevo título a una trayectoria que ya incluía consagraciones nacionales y latinoamericanas.

Tras la conquista, el gobernador Claudio Poggi recibió este miércoles al púgil en Casa de Gobierno. Del encuentro también participó la secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz. Allí, Aumada repasó el camino que recorrió hasta la pelea y habló de los próximos desafíos que ya aparecen en el horizonte.

Uno de ellos podría tener un significado especial: defender el cinturón sudamericano en San Luis.

“Le comenté cómo había sido la pelea y la preparación. Él se propuso darnos una mano para que la defensa pueda hacerse acá. Eso sería maravilloso, porque los dos títulos que conseguí fueron de visitante. Primero en Junín con el título Latino y ahora en Tucumán”, expresó el boxeador.

Para Aumada, llevar una pelea de esa magnitud a la provincia tendría un valor deportivo y personal. “Traer un título de afuera me pone muy contento, pero poder defenderlo en San Luis sería algo muy especial”, aseguró.

Una deuda que, según dice, quedó saldada

El nuevo campeón sostuvo que el título continental representa una especie de cuenta pendiente consigo mismo y con el boxeo puntano.

“Logramos ser campeones sudamericanos y traer el título a la provincia. Era una deuda que teníamos con San Luis. Se nos escapó el Argentino, pero poder traer este Sudamericano deja esa deuda saldada”, afirmó.

El combate ante Nascimento fue exigente y tuvo un cierre cargado de tensión. Aumada consiguió imponerse durante buena parte de los diez asaltos y los tres jueces coincidieron en una tarjeta de 98-91 a su favor. En el último round sufrió una caída, pero logró recuperarse y completar el combate para asegurar la victoria.

No era la primera vez que ambos boxeadores se encontraban arriba de un ring. Aumada ya había enfrentado al brasileño años atrás y, nuevamente, logró imponerse para quedarse esta vez con uno de los cinturones más importantes de su carrera.

“Fue una pelea bastante dura, de muy buen nivel”, resumió el puntano, que atribuyó buena parte de la conquista al trabajo realizado durante la preparación.

Un equipo detrás del campeón

Aumada destacó el acompañamiento de su padre y entrenador, Héctor Aumada, además del trabajo de su preparador físico Waldo Pescara, de “Trucha” Godoy en musculación y de “Monito” Sosa en Buenos Aires.

“Creo que el equipo fue clave”, sostuvo.

También valoró la posibilidad de utilizar nuevas instalaciones para mejorar su preparación. “Se nos abrieron las puertas del nuevo gimnasio de ZAC Fit, donde podemos entrenar a otro nivel. Eso nos pone muy contentos porque nos permite seguir progresando como profesionales y seguir trayendo alegrías a la provincia”, indicó.

El boxeador explicó que, aunque viene manteniendo actividad, gran parte de sus oportunidades importantes se dieron fuera de San Luis.

“Hace unos meses peleé otra vez en Tucumán porque veníamos buscando una oportunidad importante y, gracias a Dios, se viene dando”, señaló.

El respaldo para lo que viene

Durante la reunión con Poggi, Aumada también puso en valor el respaldo que recibió para continuar con su carrera y encarar la próxima etapa como campeón sudamericano.

“Esta preparación nos costó muchísimo, fue todo a pulmón. Saber que ahora tenemos un respaldo y un apoyo es buenísimo, porque puede cambiar completamente la preparación. Si antes estábamos al ciento por ciento, ahora podemos estar al ciento cincuenta”, expresó.

El púgil también destacó el crecimiento del boxeo en San Luis y mencionó el impulso que, según su mirada, generaron las competencias y las políticas deportivas de la provincia.

En ese sentido, resaltó el Campeonato “José María Gatica” como una herramienta para acercar a nuevos jóvenes a los gimnasios y a la práctica del deporte.

“Hay un buen incentivo, todos quieren ser campeones y eso hizo que los gimnasios crecieran. Han salido muchos campeones provinciales y argentinos, y el nivel del boxeo en San Luis subió muchísimo”, sostuvo.

Inglaterra o una defensa en San Luis

Ahora, el campeón deberá definir cuál será su próximo paso. Sobre la mesa aparecen dos posibilidades: una pelea en Inglaterra y la defensa del cinturón sudamericano.

Aumada explicó que el título tiene un plazo para ser defendido y que su equipo analiza cuál de las alternativas resulta más conveniente para continuar su carrera.

“Estamos hablando de una pelea en Inglaterra y también de la defensa del título. Tenemos seis meses para oficializar esa defensa, así que estamos evaluando qué conviene más”, adelantó.

Sin embargo, dejó en claro cuál es su gran deseo.

“Lo importante es seguir manteniendo el cinturón en casa, porque difícil fue ganarlo, pero más difícil va a ser defenderlo”.

A los 39 años y después de más de medio centenar de combates profesionales, “El Flaco” volvió a encontrar una noche que puede cambiar el rumbo de su carrera. Esta vez, el cinturón llegó desde Tucumán hasta San Luis. El próximo objetivo, ahora, es evitar que vuelva a irse.