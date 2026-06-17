Crece la preocupación por desbordes cloacales en un barrio nuevo

Vecinos del barrio Tenemos Futuro de Villa Mercedes denunciaron reiterados desbordes cloacales y reclamaron una solución urgente. Aseguran que el problema afecta a varias manzanas desde hace meses y advierten sobre riesgos sanitarios para las familias.

Vecinos del barrio Tenemos Futuro, conocido también como 400 Viviendas, en Villa Mercedes, denunciaron reiterados colapsos en la red cloacal que afectan especialmente a las manzanas 6985 y 6986 y advirtieron sobre los riesgos sanitarios y ambientales que genera la situación.

Según manifestaron los residentes, los desbordes son frecuentes desde hace varios meses y provocan la acumulación de líquidos cloacales en distintos sectores del complejo habitacional, generando malos olores y preocupación entre las familias.

Los vecinos sostienen que el problema se observa con mayor intensidad en determinadas manzanas, aunque aseguran que el riesgo alcanza a gran parte del barrio debido a las características de la red de desagües.

De acuerdo con los testimonios difundidos, las fallas estarían vinculadas a inconvenientes en las conexiones del sistema, situación que derivaría en constantes obstrucciones y desbordes. Los residentes afirman haber documentado los daños ocasionados tanto en espacios públicos como en sectores cercanos a las viviendas.

El complejo habitacional fue inaugurado el 1 de noviembre de 2025. Desde entonces, aseguran los habitantes del barrio, realizaron numerosos reclamos ante organismos públicos para solicitar una solución definitiva al inconveniente.

Uno de los puntos que genera incertidumbre entre los vecinos es la responsabilidad sobre el mantenimiento de la infraestructura. Según indicaron, la obra aún no habría sido formalmente transferida al ámbito municipal, una situación que dificultaría la intervención de los organismos encargados de operar el sistema.

Los residentes señalaron que, pese a las comunicaciones realizadas ante las autoridades correspondientes, hasta el momento no obtuvieron una respuesta que permita resolver de manera integral el problema.

La preocupación se centra principalmente en las posibles consecuencias sanitarias que pueden derivarse de la exposición permanente a líquidos cloacales, especialmente en sectores donde residen niños y adultos mayores.

Mientras esperan una respuesta oficial, las familias continúan reclamando una intervención urgente para evitar que la situación se agrave y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el barrio.