Avanzan las viviendas en San Luis y entran en etapa final

Las 314 viviendas que se construyen en la zona sur de la ciudad de San Luis avanzan hacia su etapa final. Algunas unidades ya están en terminaciones, mientras otras continúan en fases intermedias y estructurales.

El Gobierno de San Luis avanza con la construcción de 314 viviendas en la zona sur de la capital provincial, donde los sectores con mayor progreso ya ingresaron en etapa de terminaciones. Las unidades forman parte del programa “Tenemos Futuro” y se suman al desarrollo habitacional proyectado en ese sector.

Según informó la dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, en las manzanas más avanzadas se ejecutan revoques finos interiores y exteriores, junto con la aplicación de bases para revestimiento plástico. También se completan detalles clave como la colocación de artefactos sanitarios, griferías y equipamiento de cocina.

Las viviendas ya cuentan con carpinterías, rejas y revestimientos cerámicos en pisos y muros. En paralelo, se verifican las conexiones de servicios esenciales como gas, agua, cloacas y electricidad, mientras se avanza en la canalización eléctrica desde los medidores.

En otros sectores del predio, las obras se encuentran en una etapa intermedia. Allí se trabaja en la colocación de pisos, pintura interior, revoques exteriores y la instalación de aberturas, como puertas y ventanas. Además, comenzaron las tareas de cableado y la colocación de pilares eléctricos.

De manera simultánea, se iniciaron trabajos de infraestructura básica, entre ellos el nexo cloacal, lo que marca un avance en la consolidación del conjunto habitacional.

En las áreas con menor grado de avance, las tareas se concentran en la etapa estructural. Incluyen el llenado de losas, la ejecución de vigas, encadenados y mampostería, además de la canalización eléctrica en muros y techos.

También avanzan las plateas —incluidas las destinadas a viviendas adaptadas— y se desarrollan trabajos complementarios como la apertura de calles internas, nivelación del terreno y limpieza del predio.

El desarrollo se ejecuta en paralelo en distintos frentes, lo que refleja un ritmo sostenido de obra. A medida que las unidades más avanzadas se acercan a su finalización, el proyecto habitacional consolida su crecimiento y proyecta nuevas entregas para familias de la provincia.