La celebración por Argentina acabó con incidentes en el centro porteño

Miles de hinchas celebraron en el Obelisco la clasificación argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, pero la noche terminó con incidentes. Hubo 19 detenidos, tres policías heridos y nueve civiles atendidos por el SAME tras enfrentamientos con efectivos.

Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en el Obelisco porteño. La celebración, que reunió a miles de hinchas tras la remontada 3 a 2 ante Egipto, dejó al menos 19 detenidos, tres policías heridos y nueve civiles asistidos por el SAME.

La concentración comenzó como una fiesta popular luego del agónico triunfo argentino en Atlanta, pero durante la noche un grupo de personas protagonizó disturbios y arrojó piedras y botellas contra los efectivos policiales que custodiaban la zona.

Ante la escalada de violencia, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo para controlar la situación y avanzar sobre los sectores donde se registraban enfrentamientos. Más de 400 agentes policiales y comunales participaron del procedimiento.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño informaron que durante el operativo también se detectaron robos y un elevado consumo de alcohol entre algunos de los presentes, factores que contribuyeron al desorden registrado en las inmediaciones del monumento.

Del total de detenidos, seis fueron aprehendidos por arrojar objetos y botellas contra los efectivos, dos por atentado y resistencia a la autoridad y uno por un intento de robo. Las autoridades continuaban evaluando las causas del resto de las detenciones.

Además de los tres policías lesionados, nueve personas fueron atendidas por personal del SAME en el lugar. Tras el operativo de dispersión, equipos del Gobierno de la Ciudad realizaron tareas de limpieza para retirar vidrios y restos de objetos que habían quedado sobre la calzada.

Testigos que estuvieron presentes señalaron que los primeros enfrentamientos comenzaron con peleas entre grupos de personas que participaban de la celebración. «No hay que agarrárnosla entre nosotros, hay que festejar», expresó uno de los asistentes durante el despliegue policial.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron con precisión qué originó los disturbios. La jornada, que había comenzado con miles de argentinos celebrando una nueva hazaña de la Selección, terminó marcada por episodios de violencia que opacaron la fiesta en el centro de Buenos Aires.