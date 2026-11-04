Milei viaja a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana

Javier Milei viajó a Madrid junto a Karina Milei y Pablo Quirno para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana. Durante su estadía se reunirá con Santiago Abascal y participará de la sesión plenaria. La agenda regional incluye acuerdos sobre inteligencia artificial, prevención de desastres, economía del cuidado y movilidad académica.

El presidente Javier Milei viajó este martes por la noche a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el 4 y el 5 de noviembre. El mandatario partió a las 23 junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con una agenda que incluye una reunión con el dirigente español Santiago Abascal y su participación en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno.

Según el cronograma oficial, la comitiva realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria antes de continuar hacia Madrid, donde tiene previsto arribar el miércoles a las 13, hora argentina.

Ese mismo día, a las 18.30, Milei mantendrá un encuentro con Abascal, presidente del partido español VOX. La reunión tendrá lugar en medio de las diferencias políticas y diplomáticas que el mandatario argentino mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El jueves 5, a las 5 de la mañana, hora argentina, el Presidente participará de la sesión plenaria de la Cumbre en la Galería de las Colecciones Reales. Está previsto que a las 17 emprenda el regreso al país, con llegada estimada para el viernes 6 a las 7.30.

Los principales temas de la Cumbre Iberoamericana

La reunión se realizará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo” y buscará avanzar en acuerdos de cooperación entre los países de habla española y portuguesa.

Uno de los ejes centrales será la inteligencia artificial. En la reunión ministerial preparatoria celebrada en Madrid el 3 de noviembre, los países acordaron impulsar una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, orientada a promover un desarrollo tecnológico responsable, proteger los derechos fundamentales y fortalecer la soberanía digital de la región.

También se prevé avanzar en una red regional para reducir los riesgos de desastres y mejorar la cooperación ante emergencias climáticas y naturales.

Otro de los puntos de la agenda será la economía del cuidado, con propuestas para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en ese sector, reducir la informalidad y ampliar el reconocimiento de esas tareas dentro de las políticas públicas.

En materia educativa, los países buscarán impulsar una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores y avanzar en el reconocimiento de estudios y títulos universitarios.

La cumbre reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, aunque no todos estarán representados por sus jefes de Estado. Las deliberaciones buscarán consolidar una agenda común en un escenario internacional atravesado por desafíos tecnológicos, económicos y ambientales.