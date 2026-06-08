La inflación habría vuelto a desacelerarse pero seguiría arriba del 2%

El INDEC publicará esta semana el dato oficial de inflación de mayo y las consultoras prevén una nueva desaceleración del IPC. Las estimaciones privadas ubican el índice entre 2,1% y 2,4%, todavía por encima del umbral del 2% mensual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves 11 de junio el dato oficial de inflación correspondiente a mayo, en medio de expectativas de una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las estimaciones privadas coinciden en que el indicador volvería a bajar respecto de abril, aunque todavía se mantendría por encima del 2% mensual.

Según las proyecciones de distintas consultoras y analistas relevados durante los últimos días, la inflación de mayo se ubicaría en un rango de entre 2,1% y 2,4%. De confirmarse esos cálculos, el IPC registraría una nueva desaceleración luego del 2,6% informado por el organismo estadístico para abril.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central sobre la base de estimaciones privadas, proyectó una inflación mensual del 2,3% para mayo. Además, prevé que el índice interanual cierre 2026 en torno al 30,5%.

Entre las consultoras privadas, Equilibra estimó un incremento mensual del 2,3%, impulsado principalmente por las subas en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La firma calculó además que la inflación interanual se habría ubicado en 33,4%.

El economista Gonzalo Carrera, integrante de esa consultora, señaló que durante mayo se observó una mayor estabilidad en precios clave como carnes, combustibles y ropa. Sin embargo, advirtió que la inflación subyacente —que excluye precios regulados y estacionales— se mantuvo elevada y alcanzó el 2,5%.

“Parece estar pasando algo en los precios de los bienes que, pese a la estabilidad del dólar, siguen corriendo arriba del 2% mensual”, explicó el especialista al analizar la dinámica inflacionaria.

Por su parte, EcoGo Consultores proyectó un IPC general del 2,4% y destacó que durante mayo impactaron los aumentos en tarifas de servicios públicos, salud y educación, sectores que arrastraban ajustes de meses anteriores.

La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación mensual del 2,1%, lo que representaría el menor registro desde octubre del año pasado. Según sus cálculos, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual rondaría el 33,2%.

En la misma línea, la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires calculó una inflación del 2,2% durante mayo. El informe señaló que los rubros de salud y alimentos y bebidas mostraron las mayores subas del período, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre distintos productos.

El dato que difundirá el INDEC será seguido de cerca por el Gobierno nacional, que busca consolidar una tendencia descendente de la inflación tras los fuertes incrementos registrados durante 2024 y comienzos de 2025.

En paralelo, los analistas advierten que el desafío seguirá siendo sostener la desaceleración en un contexto de ajuste tarifario, recomposición de precios relativos y presión sobre algunos bienes y servicios que continúan aumentando por encima del promedio general.