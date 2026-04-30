Cruces en Diputados de San Luis: aprobaron el Día del Maestro Rural y hubo protesta

Diputados dio media sanción a cambios en la Ley de Amparo y la oposición se retiró durante el tratamiento del Día del Maestro Rural.

La Cámara de Diputados de San Luis llevó adelante este miércoles una sesión marcada por dos ejes centrales: la aprobación de modificaciones a la Ley de Amparo y el tratamiento del proyecto para instituir el Día del Maestro Rural Sanluiseño, que derivó en el retiro de la oposición del recinto.

En primer lugar, el cuerpo dio media sanción por mayoría a la reforma de la Ley de Amparo (Ley N° IV-0090-2004), iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto obtuvo 27 votos afirmativos y 14 negativos, y deberá ser tratado ahora por el Senado.

Desde el oficialismo, la diputada Luciana Perano sostuvo que la normativa vigente ha funcionado correctamente, aunque planteó la necesidad de actualizarla. Entre los cambios introducidos, se redefine la competencia judicial, estableciendo que intervenga el juez de primera instancia del lugar donde el acto tenga efecto, asignado por turno o sorteo, con el objetivo de reforzar la transparencia.

Además, se amplía de tres a cinco días hábiles el plazo para que la parte demandada presente su informe, en busca de fortalecer el derecho de defensa sin afectar la celeridad del proceso.

Desde la oposición, el presidente del bloque del Frente Justicialista, Lucas Caymes, cuestionó la iniciativa al considerar que no introduce mejoras sustanciales y advirtió que no se consultó a los colegios profesionales. También propuso avanzar en la incorporación de figuras como el amparo colectivo, el ambiental y el habeas data.

Más tarde, la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto que instituye el 4 de noviembre como el Día del Maestro Rural Sanluiseño, con el objetivo de reconocer la labor de los docentes en contextos alejados.

Sin embargo, antes del tratamiento de esta iniciativa, los legisladores del Frente Justicialista se retiraron del recinto en señal de protesta. A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la medida busca visibilizar el reclamo docente y cuestionó el carácter simbólico del proyecto.

“Un homenaje no paga el alquiler ni la canasta básica”, señalaron, al tiempo que reclamaron la apertura de paritarias y mejoras salariales para el sector.

En la misma línea, Caymes afirmó que la decisión de abandonar la sesión respondió al acompañamiento del reclamo docente y criticó que el Gobierno impulse “leyes de calendario” en lugar de avanzar en políticas de fondo que mejoren las condiciones laborales.

La jornada dejó expuestas las diferencias entre oficialismo y oposición, tanto en el plano legislativo como en la agenda educativa provincial.