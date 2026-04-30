Caso Magalí Morales: agravaron imputaciones y confirmaron prisiones preventivas

El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial confirmó la formulación de cargos en la causa por la muerte de Magalí Morales y resolvió agravar la imputación para dos de las acusadas, quienes ahora enfrentan el delito de torturas seguidas de muerte en calidad de coautoras.

La decisión, adoptada por mayoría, rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó parcialmente lo dispuesto en la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado 16 de marzo, manteniendo el expediente en etapa de investigación penal preparatoria.

En ese marco, el Tribunal confirmó la prisión preventiva de Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, y dispuso la misma medida —por un plazo de 90 días— para María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, en función de los riesgos procesales evaluados.

Además, se señaló que en la causa coexisten dos hipótesis: la sostenida por la Fiscalía y la impulsada por la querella particular, las cuales podrán desarrollarse durante los 120 días previstos para la investigación.

El caso se remonta a abril de 2020, cuando Morales murió tras haber sido detenida en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes.

En la audiencia inicial, el juez Nicolás Coppola había dictado prisión preventiva para dos de los imputados, mientras que para las otras dos acusadas había dispuesto medidas menos restrictivas.

Con esta nueva resolución, la situación procesal de Argüello y Torres se agravó tanto en la calificación legal como en las medidas de coerción, al quedar también bajo prisión preventiva.

La causa continuará ahora su curso en la etapa investigativa, en la que el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar hacia una eventual audiencia de control de acusación.