Convocan a una olla popular por el Día del Trabajador

Sindicatos y organizaciones sociales realizarán una olla popular por el Día del Trabajador y advierten sobre el aumento del hambre.

Sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores convocaron a una olla popular este viernes 1° de mayo en el marco del Día del Trabajador, en medio de advertencias por el aumento del hambre y la pérdida del poder adquisitivo.

La actividad se desarrollará desde las 9 en la intersección de avenida España y Lafinur, en el inicio del espacio conocido como el Trueque.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina, el dirigente Diego Costa describió un escenario crítico a nivel nacional y aseguró que desde la asunción del presidente Javier Milei se registraron cientos de miles de despidos y cierres de empresas.

En ese sentido, sostuvo que existe una fuerte caída del poder adquisitivo, un aumento del endeudamiento familiar y una situación social cada vez más compleja.

Por su parte, Mariela Cros, referente del Movimiento Evita, puso el foco en la situación de los trabajadores, al señalar que incluso quienes tienen empleo atraviesan dificultades económicas.

“Tenemos todos más de una actividad para poder sobrevivir”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el crecimiento del desempleo y el pluriempleo.

La dirigente también alertó sobre el incremento de la demanda alimentaria y aseguró que la asistencia prevista para la jornada —unas 800 porciones— refleja una necesidad que excede lo coyuntural.

“Hay hambre todos los días”, sostuvo, y vinculó la situación provincial con el contexto nacional, al considerar que las políticas de ajuste impactan directamente en la realidad local.

La convocatoria se enmarca en una jornada de protesta y visibilización que busca poner en agenda la situación social y económica de los sectores más vulnerables.