Con tecnología y monitoreo en tiempo real, San Luis moderniza el control energético

El Gobierno de San Luis presentó Enerlux, un software desarrollado para fiscalizar la calidad del servicio eléctrico y agilizar el análisis de reclamos. La herramienta forma parte del Plan Maestro de Energía 2026-2036 e incorpora tecnología para mejorar el control y la transparencia del sistema.

El Gobierno de San Luis presentó este jueves Enerlux, un nuevo sistema informático destinado a fiscalizar y monitorear la calidad del servicio eléctrico en toda la provincia. La herramienta forma parte del Plan Maestro de Energía 2026-2036, la estrategia diseñada por la gestión provincial para planificar el desarrollo energético de la próxima década.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, quien destacó la incorporación de tecnología para fortalecer el control sobre las prestaciones que reciben usuarios residenciales, comercios e industrias.

La coordinadora del Plan Maestro de Energía, Laura Giumelli, señaló que Enerlux representa un avance significativo en materia de regulación y control. Según explicó, se trata de un software desarrollado específicamente para responder a los requerimientos del contrato de concesión vigente en San Luis.

La plataforma permitirá centralizar y analizar reclamos, registrar incidencias del sistema eléctrico, geolocalizar fallas y generar reportes sobre la calidad del servicio. También facilitará la identificación de zonas con mayores inconvenientes y agilizará los tiempos de procesamiento de la información.

«Hasta ahora gran parte de estas tareas se realizaban de forma manual, lo que generaba demoras importantes. Este sistema permite contar con información más precisa y en menor tiempo para la toma de decisiones», explicó Giumelli durante la presentación.

El desarrollo estuvo a cargo de la firma Capstone SRL, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los ingenieros Fernando Unzué e Ignacio Nolli, responsables técnicos del proyecto, detallaron que la plataforma integra distintas fuentes de datos para transformarlas en información útil para la fiscalización.

Según explicaron, el sistema clasifica la información recibida de la distribuidora eléctrica en tres niveles de calidad —bronce, plata y oro— mediante una serie de controles previamente consensuados con el organismo regulador.

A partir de ese proceso, los datos se convierten en una herramienta para evaluar el desempeño del servicio, detectar deficiencias y mejorar la transparencia en la gestión energética provincial.

Desde el Gobierno remarcaron que Enerlux busca fortalecer la capacidad de control del Estado sobre la concesionaria y contribuir a una mejora progresiva de la calidad del suministro eléctrico.

### Nuevos equipos para monitorear reclamos

La implementación del software estará acompañada por la incorporación de equipamiento específico para la fiscalización técnica.

A través del CFI, la Provincia adquirió 22 registradores monofásicos que serán utilizados para analizar reclamos de usuarios vinculados a interrupciones o deficiencias en el suministro eléctrico.

Estos dispositivos se instalan temporalmente en los domicilios donde se registran inconvenientes y permiten recopilar información durante una semana. Posteriormente, los datos son volcados al sistema Enerlux para su análisis y comparación con antecedentes del servicio.

Además, el Gobierno incorporó 480 medidores inteligentes que permitirán monitorear en tiempo real los patrones de consumo eléctrico.

La nueva tecnología facilitará que tanto los usuarios como los organismos de control accedan a información actualizada sobre el comportamiento de cada suministro, una herramienta que apunta a mejorar la eficiencia energética y optimizar la gestión del sistema eléctrico provincial.