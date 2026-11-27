El desborde de una represa de una estancia privada provocó el ingreso de agua a 17 viviendas de Balde. El Gobierno desplegó un operativo de asistencia y confirmó que no hay personas en riesgo de vida. Además, suspendieron las clases en la escuela de la localidad.

El desborde de una represa ubicada en una estancia privada afectó a 17 viviendas de Balde, San Luis, durante la tarde del miércoles 25 de noviembre. El agua avanzó sobre un sector de la localidad e ingresó a distintas casas, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia con bomberos y equipos de distintas áreas del Gobierno provincial.

Los primeros avisos fueron realizados por vecinos alrededor de las 18. A partir de ese momento, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que coordinó la intervención de brigadistas del Ministerio de Seguridad, bomberos de la zona, técnicos de San Luis Agua y personal de Desarrollo Humano.

Según el reporte oficial, no hay personas en riesgo de vida. Los equipos trabajan en la asistencia a las familias afectadas y en el resguardo de la zona, mientras los técnicos de San Luis Agua evalúan las condiciones de la represa y las consecuencias del desborde.

Asistencia a las familias afectadas

El Ministerio de Desarrollo Humano desplegó personal de la Dirección de Emergencia Social para entregar elementos de primera necesidad. La asistencia incluye agua, alimentos, kits de limpieza, mantas y alcohol en gel.

En el operativo también participa el COE municipal. Además, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, mantiene comunicación con la intendenta de Balde, Gladys Páez, para coordinar las acciones de respuesta.

Suspendieron las clases en la Escuela N° 141

Como consecuencia de la situación, la Escuela N° 141 “Los Andes” suspendió las actividades de este jueves 26 de noviembre. La medida alcanza a los turnos mañana y tarde.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación, los equipos provinciales y municipales mantienen el seguimiento de la situación para atender las necesidades de las familias damnificadas.