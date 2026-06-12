Vecinos denuncian que la inseguridad desbordó a los barrios de Villa Mercedes

Vecinos del barrio San José de Villa Mercedes denunciaron un fuerte aumento de la inseguridad y reclamaron medidas urgentes al Gobierno provincial y al Municipio. Aseguran que los robos y hechos violentos alteraron la vida cotidiana y que todavía no recibieron respuestas oficiales.

Vecinos del barrio San José, en la ciudad de Villa Mercedes, elevaron un duro reclamo al Gobierno de San Luis y al Municipio ante el aumento de los hechos delictivos en la zona. A través de notas dirigidas al Ministerio de Seguridad, la Policía provincial y al intendente Maximiliano Frontera, denunciaron que la inseguridad “se volvió insoportable” y reclamaron medidas urgentes para reforzar la prevención.

“Los malvivientes se han adueñado de las calles”, expresaron en los escritos enviados a las autoridades provinciales, donde detallaron distintos episodios de robos y hechos violentos registrados durante las últimas semanas en el barrio ubicado en la zona sur de Villa Mercedes, cerca del Parque Costanera Río V y de la Unidad Regional II.

Uno de los casos que más conmoción generó ocurrió el fin de semana pasado, cuando una familia regresó a su vivienda después de asistir a un cumpleaños y encontró la casa completamente desvalijada. Según relataron los vecinos, los delincuentes se llevaron pertenencias de valor y provocaron destrozos en el inmueble.

A ese episodio se sumó el violento robo sufrido por un joven en la esquina de Guayaquil y Uruguay. De acuerdo con el reclamo vecinal, dos motochorros lo interceptaron y le robaron la bicicleta tras atacarlo con violencia.

Los habitantes del barrio aseguraron además que los hechos de inseguridad modificaron la rutina cotidiana y deterioraron la convivencia. “Ya no vivimos tranquilos. Nos quitaron hasta la costumbre de sentarnos afuera a tomar mate o conversar con los vecinos”, señalaron.

En la nota dirigida a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; al jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Javier Verdu; y a la titular de la Comisaría 8°, Irma Villafañe, reclamaron mayor presencia policial, patrullajes preventivos y respuestas concretas frente a los reiterados delitos.

“Cada vez que fuimos víctimas de hechos delictivos realizamos las denuncias correspondientes al 911, por lo que todo está registrado en el mapa del delito”, remarcaron los vecinos, quienes sostienen que la problemática se agravó en los últimos meses.

Además de los episodios mencionados, indicaron que recientemente también fueron víctimas de robos los propietarios de un kiosco de la zona y otros vecinos del barrio. Según describieron, es frecuente observar personas “merodeando viviendas o trasladando elementos de dudosa procedencia”.

Hasta el momento, los vecinos aseguran que no recibieron respuestas oficiales a los reclamos presentados tanto ante el Gobierno provincial como ante el Municipio. Mientras tanto, insistieron en que el objetivo principal es recuperar la tranquilidad y evitar que la inseguridad se naturalice. “No nos acostumbremos a vivir con miedo”, advirtieron.